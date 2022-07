Depuis le 15 juillet, un grand pare-feu est en construction pour créer un couloir de protection entre l’océan et le Lac de Cazaux, pour tenter de priver de combustibles l’incendie qui a déjà détruit 7.000 hectares près de la Teste-de-Buch, en Gironde. Depuis le 12 juillet, ce feu d’une ampleur inédite en Gironde et celui de Landiras (13.600 hectares brûlés) mobilisent d’importants moyens. Dans la nuit de mardi à mercredi, la progression du feu a été limitée et aucune nouvelle évacuation n’a été annoncée.

Les équipes de l’office national des forêts (ONF) avec l’association DFCI (Défense des forêts contre l'incendie) et sous le commandement des pompiers ont travaillé sans interruption depuis cinq jours pour construire un pare-feu de 5 km de long. « 45 engins et 70 personnes qui se sont relayés pour créer ce couloir de protection », explique l’ONF dans un communiqué ce mercredi.

Des bandes vierges de toute végétation

L’objectif de ce chantier colossal est de créer un couloir pour empêcher le feu de « passer le département voisin des Landes », précise-t-il. Les arbres sont abattus, évacués de la zone et les bulldozers nettoient ensuite le secteur déboisé pour obtenir une bande de 100 à 250 m de large de sable blanc, vierge de toute végétation.

« Au Nord du massif vers le bassin d’Arcachon, plusieurs pare-feu de 50 à 80 m de large mobilisent une vingtaine d’engins objectifs : préserver les axes routiers et les habitations », précise l’ONF.