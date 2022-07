Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron se rend mercredi en Gironde « aux côtés des sapeurs-pompiers, des personnels de la Sécurité civile, des forces de l’ordre, des élus et de l’ensemble des personnes mobilisées » contre les incendies gigantesques, a annoncé ce mardi l’Elysée. Le président, qui sera accompagné du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, fera ce déplacement dans l’après-midi après le Conseil des ministres. Il a fait un nouveau point de situation mardi matin avec la Première ministre Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, le ministre des Armées Sébastien Lecornu et le directeur général de la Sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) Alain Thirion. Il leur a alors demandé « de poursuivre et de renforcer encore l’action engagée pour lutter contre les incendies en Gironde tout en augmentant la capacité d’action nationale pour les semaines à venir », a précisé la présidence.

La canicule se décale vers l'est, 14 départements en vigilance orange

Le mot d’ordre aujourd’hui : il fait chaud. La canicule se déplaçait vers l’est de la France ce mardi, après avoir fait tomber plus de 60 records absolus de chaleur et laissant dans son sillage des incendies dévastateurs, jusque dans des régions habituellement épargnées par ces impacts du réchauffement climatique. « Mercredi, les fortes chaleurs ne concerneront plus que le quart sud-est du pays avec des températures nocturnes demeurant toujours très élevées », selon le dernier bulletin de Météo-France, pour qui « cette situation risque de perdurer encore plusieurs jours sur ces régions ».

Au cours de la nuit entre mardi et mercredi, Météo-France a réduit le nombre de départements en vigilance orange « canicule » de 58 à 14, situés dans le sud-est du pays plus les deux de l’Alsace. L’institut a réintroduit une vigilance orange « orages » pour neuf départements du nord-est du territoire : Jura, Doubs, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Vosges, Haut-Rhin, Bas-Rhin Meurthe-et-Moselle et Moselle.

Il continue de souffler le chaud et le froid. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mardi soir que la médiation de la Turquie avait permis une avancée sur les exportations de céréales que Kiev accuse la Russie de bloquer. A Téhéran, où il avait été convié pour des pourparlers avec ses homologues iranien Ebrahim Raïssi et turc Recep Tayyip Erdogan sur la Syrie et l’Ukraine, Poutine a affirmé qu’il y avait un progrès sur la question de l’exportation par mer des millions de tonnes de céréales ukrainiennes, qui manquent à l’équilibre alimentaire mondial. Dans la soirée, Vladimir Poutine a toutefois jeté un doute sur ces avancées, en liant l’exportation de la production agricole ukrainienne à une levée des restrictions occidentales sur les céréales russes.