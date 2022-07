Emmanuel Macron se rendra mercredi en Gironde « aux côtés des sapeurs-pompiers, des personnels de la Sécurité civile, des forces de l’ordre, des élus et de l’ensemble des personnes mobilisées » contre les incendies gigantesques, a annoncé ce mardi l’Elysée.

Le président, qui sera accompagné du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, fera ce déplacement dans l’après-midi après le Conseil des ministres. Il a fait un nouveau point de situation mardi matin avec la Première ministre Elisabeth Borne , Gérald Darmanin, le ministre des Armées Sébastien Lecornu et le directeur général de la Sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) Alain Thirion. Il leur a alors demandé « de poursuivre et de renforcer encore l’action engagée pour lutter contre les incendies en Gironde tout en augmentant la capacité d’action nationale pour les semaines à venir », a précisé la présidence.

Plus de 20.000 hectares brûlés

Les deux gigantesques incendies qui sévissent depuis le 12 juillet en Gironde ont brûlé un peu plus de 20.000 hectares de forêt. Selon un dernier bilan, 7.000 hectares ont été détruits à La Teste-de-Buch et 13.300 dans le secteur de Landiras, dans le sud du département, selon un dernier bilan mardi matin de la préfecture.

Plus de 34.000 personnes, habitants ou vacanciers, ont dû quitter leur logement en raison de ces deux incendies qui n’ont pas fait de victime. Environ 2.000 sapeurs-pompiers, de toute la France, et d’importants moyens aériens (8 Canadair et 2 Dash) étaient mobilisés mardi.

« Depuis plus d’une semaine, la mobilisation, la solidarité et l’engagement de toutes les forces vives de la nation mobilisées sur ces feux sont exceptionnels et exemplaires », a souligné l’Elysée. Emmanuel Macron est attendu jeudi dans les Hautes-Pyrénées pour assister à la 18e étape du Tour de France, après s’être rendu dans un centre sportif à Tarbes.