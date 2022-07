Incendies EN DIRECT : Nuit difficile en Gironde où 19.000 hectares ont brûlé en une semaine et où le feu progresse encore...

LIVE Depuis une semaine, des incendies sévissent en Gironde, à La Teste-de-Buch, Landiras et depuis lundi à Vensac. Ils ont ravagé plus de 19.000 hectares de forêt et ont entraîné l’évacuation de plus de 37.000 personnes. D’autres feux sévissent aussi aux Monts d’Arrée, en Bretagne, et dans les Bouches-du-Rhône