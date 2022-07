Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Canicule : La vigilance rouge levée mardi matin, 73 départements en vigilance orange

Un peu de fraîcheur à venir ? Météo-France a levé mardi matin la vigilance rouge canicule sur 15 départements de la façade atlantique, mais 73 départements restent placés en vigilance orange.

« Une masse d’air océanique plus fraîche est arrivée par l’ouest », mettant fin à « l’épisode caniculaire intense sur la façade atlantique », relève le bulletin de Météo-France, qui précise que « les températures repartiront à la hausse dans les régions plus à l’est » avec des maximales entre 37 et 40 degrés. En fin de journée, « des orages localement violents » sont prévus sur les Hautes-Pyrénées et le Béarn, avant de progresser vers la région toulousaine, la Dordogne et le Limousin.

Fusillade à Paris : Un homme tué par balles et quatre blessés légers, un suspect interpellé

Le maire du 11e arrondissement dénonce « un acte barbare ». Deux individus sont descendus d’un véhicule et ont tiré sur deux personnes attablées à la terrasse d’un bar rue Popincourt, vers 21h35, lundi soir. L’une des deux victimes est décédée, et il y a également quatre blessés légers parmi les clients, indique la préfecture de police de Paris à 20 Minutes. Le premier suspect a été interpellé mais le second a réussi à prendre la fuite. A ce stade, l’hypothèse d’un règlement de comptes est privilégiée. « Les clients du bar ont maîtrisé l’un des deux assaillants et l’autre est en fuite », a annoncé le maire de l’arrondissement François Vauglin sur Twitter. Une cellule médico-psychologique sera ouverte « dès que possible pour les riverains ou témoins », précise-t-il.

Incendies en Gironde : Un homme placé en garde à vue dans l’enquête sur le feu de Landiras

Un homme a été placé en garde à vue ce lundi après-midi dans le cadre de l’enquête sur l’incendie de Landiras (Gironde), qui a brûlé 10.500 hectares de forêt depuis mardi, a annoncé le parquet de Bordeaux dans un communiqué. L’enquête en cours, « qui se poursuit avec de nombreuses expertises et des auditions de témoins », a été ouverte pour « destruction par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d’autrui pouvant causer un dommage aux personnes », a indiqué la même source. Le parquet avait annoncé vendredi privilégié la « thèse criminelle » pour expliquer le déclenchement de cet incendie, l’un des deux qui sévissent depuis le 12 juillet en Gironde avec celui de La Teste-de-Buch (5.000 hectares brûlés).