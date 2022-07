Plus d’un millier d’animaux vont être évacués dans les prochaines heures du zoo du Bassin d’Arcachon à la Teste-de-Buch (Gironde), d’où des milliers de personnes sont également en train de partir en raison de fumées d' incendies, a annoncé l’Association française des parcs zoologiques (AFdPZ).

« A la suite de recommandations des autorités, nous allons faire le maximum pour évacuer tous les animaux du zoo de Bassin d’Arcachon. Les opérations de mise en caisse pour le transport ont débuté », a déclaré la directrice de l’Association française des parcs zoologiques (AFdPZ) Cécile Erny.

« Des vétérinaires et des soigneurs commencent également à arriver de plusieurs parcs zoologiques du territoire avec des véhicules, des caisses de transport et du matériel vétérinaire pour participer à l’évacuation des animaux et veiller à leur sécurité et bien-être », a-t-elle précisé.

Une Arche de Noé

Telle une Arche de Noé, les animaux, dont certains sont plus sensibles aux fumées, comme les primates, seront ensuite transférés sur le parking du zoo de Pessac, en périphérie de Bordeaux, « le temps que le nuage de fumée passe », a poursuivi la directrice de l’association installée au zoo de Beauval.

« La Teste n’est pas menacée par les flammes. En revanche, les quartiers sont vraiment en train de se retrouver sous la fumée », a expliqué le lieutenant-colonel du Sdis 33 Arnaud Mendousse.