Il y a des records qu’il est inquiétant de voir tomber. Celui-ci est historique. Et effrayant. A Ouessant, la température a dépassé les 30 °C ce lundi vers 14h. Une première depuis le début des relevés météorologiques, et sans doute une première dans l’histoire moderne de notre planète. L’île, située à un peu moins de 20 km des côtes du Finistère Nord, est la plus occidentale de France métropolitaine. Mais ce lundi, elle n’a pas résisté à la vague exceptionnelle de chaleur qui frappe toute l’Europe. D’après Météo Bretagne, la température la plus élevée jamais enregistrée à Ouessant était de 29,3 °C lors de la canicule de 2003.

Pour la première fois depuis le début des relevés, Ouessant enregistre une température supérieure à 30°C; Jusqu'à présent le record absolu datait du 4 août 2003 avec 29.3°C pic.twitter.com/g77nwMsLtf — Météo Bretagne (@MeteoBretagne) July 18, 2022

Le chiffre va sans doute donner lieu à quelques railleries sur le climat breton. « Une canicule à 30 °C ? Mais c’est tous les jours chez nous », diront les Marseillais et les Niçois​. Ce lundi 18 juillet, c’est pourtant sur un bout de caillou habituellement balayé par les vents et les tempêtes que le seuil a été franchi. D’après les prévisionnistes, la station météo d’Ouessant était la seule en France métropolitaine à n’avoir jamais enregistré 30 °C, à l’exception de celles installées en montagne.

L’île bretonne ne sera pas la seule à battre des records ce lundi. Jamais le Finistère n’avait connu une température supérieure à 40 °C. Alors que toute la Bretagne est en alerte rouge canicule, le record historique de chaleur devrait bientôt être battu. Celui de Nantes a déjà été balayé avec plus de 41 °C enregistrés à 15h. Et la journée n’est pas terminée.