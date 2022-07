Des flammes immenses qui lèchent les plages jusqu’à l’océan. La situation s’est encore dégradée dimanche soir dans le secteur de la Teste-de-Buch, près du Bassin d’Arcachon. L'incendie a traversé la barrière symbolique de la route départementale 218 pour atteindre le littoral. Selon un nouveau bilan de la préfecture de Gironde ce lundi matin, 4.200 hectares sont déjà partis en fumée dans ce secteur, ravageant du périmètre de 9 km sur 8 km La navigation de plaisance vient par ailleurs d’être interdite sur la partie ouest du lac de Cazaux-Sanguinet.

Pas de nouvelle évacuation cette nuit. Pas de victime.

➡️ 15000 ha brûlés : 4200 à #LaTestedeBuch et 9800 à #Landiras

➡️ 1700 sapeurs-pompiers mobilisés

➡️ la navigation de plaisance est interdite sur la partie ouest du Lac de Cazaux-Sanguinet.

Les dégâts sont encore plus importants sur le front de l’incendie de Landiras, au sud-est de Bordeaux où 9.800 hectares ont pour l’heure brûlé, soit un périmètre de 14 km sur 9 km et où de nouvelles évacuations pourraient être décidées ce lundi.

Des « vents à 360° »

« La nuit a été difficile mais nous avons globalement tenu. Les surfaces ont évolué mais dans des proportions mesurées, compte tenu des conditions », a indiqué lundi matin le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse du Service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (Sdis 33). Ces « conditions » – une nouvelle journée caniculaire où le mercure pourrait grimper jusqu’à 40 °C et des « vents à 360° » – ont incité Gérald Darmanin à renforcer les moyens : trois nouveaux avions ont été envoyés en Gironde, portant la flotte à neuf appareils et plus de 200 soldats du feu supplémentaires ont été engagés dimanche soir avec 11 camions lourds.

Au total, 1.700 pompiers combattent les deux brasiers girondins. Quelque 16.000 habitants ou vacanciers ont été évacués depuis mardi dernier. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer.