Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Canicule : Pic brûlant du mercure ce lundi jusqu’aux confins de la Bretagne

Lundi sera-t-il le jour le plus chaud ? La carte de France a viré au cramoisi sur une large partie de la façade atlantique, avec 15 départements en vigilance rouge canicule, dont la Gironde, où le feu a regagné en intensité dimanche soir. Nul n’est plus à l’abri : le pic de cette 45e vague de chaleur recensée en France depuis 1947 est attendu sur la façade ouest, notamment dans une Bretagne jusqu’ici protégée par les entrées océaniques. La multiplication de ces phénomènes météorologiques extrêmes est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.

Guerre en Ukraine : Zelensky limoge la procureure générale et le chef de la sécurité

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé dimanche soir la procureure générale et le chef des services de sécurité du pays en raison de soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit des Russes, alors que s’ouvre lundi une réunion de l’UE visant à renforcer les sanctions contre Moscou. « J’ai pris la décision de relever de leurs fonctions la procureure générale » Iryna Venediktova, « et le chef des services de sécurité » (SBU) Ivan Bakanov, a déclaré Zelensky, alors que la Russie poursuit ses bombardements sur plusieurs villes ukrainiennes.

Inflation : Le projet de loi sur le pouvoir d’achat entre ce lundi à l’Assemblée

Promis aux Français à l’été face à l’inflation galopante, le projet de loi sur le pouvoir d’achat et sa kyrielle de mesures de soutien arrivent lundi dans l’hémicycle de l’Assemblée, où les oppositions vont faire assaut de propositions d’aides nouvelles. Le projet de loi de 20 articles « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » passe en première lecture jusqu’à jeudi, avec plus d’un millier d’amendements à la clé. Les députés enchaîneront avec l’examen du projet de budget rectificatif pour 2022 qui doit permettre de financer et compléter ces mesures.