Dès le 13 juillet dernier, les pompiers des Pyrénées-Atlantiques recevaient de multiples appels leur signalant une forte odeur de cramé. Il s’agissait en réalité des émanations des fumées des incendies qui ravagent les forêts de pins de Gironde depuis la veille, portées par les vents.

Depuis, plus de 7.700 hectares sont partis en fumée sur les secteurs de La Teste-de-Buch et de Landiras. Et l’odeur, ainsi que le panache de fumée ont franchi les frontières de la Nouvelle-Aquitaine.

⚠️Vous êtes nombreux à nous signaler des odeurs de feu🔥 ou fumée☁️. Météo France nous signale que les conditions météo portent les odeurs et nuages de fumée des incendies en Gironde jusque sur notre département.

⚠️Restons vigilants.

⚠️Aidez-nous en respectant les consignes. pic.twitter.com/rhIRpiG1xS — Pompiers de l'Aude - SDIS11 (@SDIS11OFFICIEL) July 15, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Incendies en #Gironde : la situation le 15 dans la matinée. Nuages de fumée toujours denses.

Visible sur cette image satellites : dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, ciel voilé par la fumée. On sent aussi l'odeur de feu. #Incendie #Wildfires #Testedebuch #feux pic.twitter.com/ivV11gfaSP — Regards sur la Terre (@RegardSurTerre) July 15, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Après ceux de Tarbes, des habitants du Gers, de l’Ariège, mais aussi de l’Aude ont ressenti cette odeur de brûlé. De quoi en affoler certains puisque les brasiers se situent à plus de 300 km de là.

Mais les pompiers de ce département expliquent, après avoir eu Météo-France en ligne, que c’est bien le vent qui porte les odeurs, et parfois même les nuages de fumée.