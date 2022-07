« Les forces de l’ordre ont déjà dû venir pour faire évacuer des personnes qui se trouvaient sur la crête pour y faire quelques photos, alors qu’elles ont autre chose à faire. Ce n’est pas un spectacle », rappelle Louis Poupin du Grand Site de la Dune du Pilat contactée par 20 Minutes. Face aux resquilleurs en mal de clichés et de selfies sensationnels avec en toile de fond la forêt qui brûle, les responsables de la plus haute dune d’Europe ont décidé de pousser un coup de gueule et de rappeler les consignes de sécurité.

Depuis le 13 juillet, tous les accès y sont strictement, de même qu’aux plages océanes et à la route de Biscarrosse. Ce qui n’a pas empêché certains de quand même s’y rendre ces derniers jours, les photos prises depuis la Dune des pins qui partent en fumée étant légion sur les réseaux sociaux. Sans compter les propriétaires de drones qui tournent des vidéos de l’incendie qui ce vendredi en milieu de journée avait ravagé 3.150 hectares à La Teste-de-Buch.

#FeuxDeForets 🔥 Point à 13h

3150 hectares brûlés à La Teste-de-Buch et 4500 à Landiras



⚠️ Ne pas se rendre sur les sinistres afin de ne pas gêner l'action des #secours. La préfète recommande la + grande prudence et rappelle la Gironde est placée en vigilance🔴 #FeuxDeForets

La préfète de la Gironde a tenu à rappeler ces consignes de sécurité dans son dernier communiqué du jour. Fabienne Buccio demande à la population, riveraine ou pas, de « ne pas se rendre sur les sinistres afin de ne pas gêner l’action des secours » et appelle à la « plus grande prudence ». Le département est en vigilance rouge aux incendies de forêt depuis le 14 juillet. Au-delà du feu qui ravage La Teste-de-Buch, l’autre source de préoccupations vient de celui de Landiras qui a déjà détruit 4.500 hectares.

Plaisanciers, éloignez-vous

Près de 1.000 pompiers girondins et venus de plusieurs casernes de France sont à pied d’œuvre pour limiter la propagation des incendies et tenter de les circonscrire. Ils sont soutenus dans les airs par les largages de trois Canadairs et un avion Dash qui devraient recevoir des renforts aériens d’autres pays dans les heures qui viennent.

Lorsque les plaisanciers aperçoivent ces Canadairs en survol non loin d’eux, ils sont d'ailleurs invités à s’éloigner, comme le rappelait début juillet la Sécurité civile. Celle-ci préconise de rester à 500 mètres de distance pour que les avions puissent effectuer ses manœuvres d’écopage et de laisser la zone libre durant une heure après le passage du dernier avion.

#MardiConseil 🛩️ Vous voyez des #Canadair approcher un plan d'eau ?

⚠️ Restez éloignés de la zone de survol. En bateau, ne vous approchez pas pour prendre des images, ces avions effectuent des manœuvres pour lutter contre les #FeuxDeForêt !

Respectez les consignes de sécurité ⤵️ pic.twitter.com/tDVk5vY72k — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 5, 2022

Sinon, la virée en bateau risque de prendre des allures de mauvais film de science-fiction. L’an dernier, dans le Golfe de Saint-Tropez, des plaisanciers avaient été frôlés par un Canadair.

En règle générale, les bateaux ont le temps de se préparer puisque l’équipage du Canadair va faire un passage bas, à une altitude comprise entre 30 m et 50 m sur l’axe d’écopage. Un moyen de dire « on arrive, écartez-vous ». C’est le signal pour prendre la poudre d’escampette, et tout détenteur d’un permis bateau est censé le connaître. Des mesures que les amateurs de jet-ski, tout comme les nageurs ou les fans de paddle devraient également respecter. Si vous êtes sur le bassin d'Arcachon, ouvrez l’œil et les oreilles.