Une enquête a été ouverte ce vendredi à la suite de l’incendie, désormais fixé, qui a parcouru au moins 1.000 hectares d’un massif forestier au sud d’ Avignon. Le feu a notamment détruit de nombreux pins dans le massif de la Montagnette. Celui-ci avait été déclenché la veille par le passage d’un train de marchandise, a-t-on appris auprès du parquet de Tarascon.

[INFO AU PUBLIC] Point de situation sur suites incendie #Graveson dans @departement13 1/ feu fixé grâce action @Pompiers_13 renforcés notamment @sdis84 2/ confirmation levée #mistral dispersant polluants #incendie & #ozone sur @VilleAvignon et son agglo pic.twitter.com/MwkHCcw14J — Préfet de Vaucluse (@Prefet84) July 15, 2022

« Il s’agit a priori d’un feu accidentel, mais qui s’est déclenché dans des conditions qui restent à préciser. Le train de fret aurait généré des étincelles à plusieurs reprises, selon des témoignages », explique Laurent Gumbau, le procureur de la République.

Le train « a provoqué neuf départs de feu »

Est-ce dû à une défaillance technique, à une défaillance de freinage ? Les enquêteurs ont commencé leurs investigations mais les matières dangereuses transportées devront d’abord être déplacées avant le début des expertises, précise le procureur. Ce train « a provoqué neuf départs de feu », affirme de son côté ce vendredi matin le lieutenant-colonel Pierre Bisone, des pompiers des Bouches-du-Rhône. Selon lui, tout serait « probablement lié à un sabot de frein bloqué » sur la machine.

Selon une source proche du dossier, le train a été arrêté en pleine voie par le conducteur, à la suite du déclenchement d’une « alarme danger » face à une température anormale constatée au niveau des quatre essieux. Contactée, la SNCF n’était pas en mesure de préciser si ce train était affrété par Fret SNCF. Une partie du trafic TER reste perturbée ce vendredi. Sur le terrain, l’incendie a pu être fixé au cœur de la nuit de jeudi à vendredi, mais un flanc reste « très légèrement actif » sur le massif de la Montagnette, confie le lieutenant-colonel Bisone.

Une « vigilance extrême » ce vendredi après-midi

« On va être extrêmement vigilants car avec le vent qui va se lever ce vendredi après-midi, il pourrait y avoir une réinflammation du côté qui n’a pas brûlé », ajoute-t-il. Quatre communes – Tarascon, Barbentane, Graveson et Boulbon – ont mis à disposition des salles pour les évacués, et quelque 250 personnes y ont trouvé refuge la nuit dernière. Et ce « même si la règle reste le confinement », insistent encore les pompiers ce vendredi.

Jeudi, ce feu, qui dégageait un impressionnant panache de fumée, a créé une ambiance apocalyptique, les cendres, poussées par un vent du sud, retombant jusqu’à Avignon, où le festival de théâtre bat son plein. La semaine précédente, 650 hectares de forêt avaient brûlé dans le Gard voisin, tandis que depuis mardi, les secours luttent contre deux feux de forêt très importants en Gironde, avec plus de 7.000 hectares dévastés.