A Cazaux, sur la commune de la Teste-de-Buch, c’est la désolation ce vendredi matin. L'incendie qui s’est déclaré mardi dernier a atteint le lac au cours de la nuit, ravageant au passage un restaurant et trois habitations. Et il continue à progresser, la situation étant « toujours défavorable » selon la préfecture de la Gironde.

En trois jours, les deux incendies de forêts ont ravagé plus de 7.300 hectares sur les communes de La Teste-de-Buch et Landiras où, cette nuit, près de 500 personnes ont été évacuées. Au total, ce sont plus de 11.300 personnes qui ont dû quitter leur maison ou leur lieu de villégiature à cause de la progression des flammes, dont 10.000 du côté de la Teste-de-Buch où 3.150 hectares sont partis en fumée. Une centaine de maisons ont pu être sauvées.

A Landiras, sur l’arrondissement de Langon où 1.300 personnes ont été évacuées, ce sont 4.200 hectares qui ont brûlé selon les services de l’Etat, qui précisent que « le feu n’est pas encore fixé et progresse ». Des salles ouvertes ont été ouvertes à Saint-Symphorien et Villandraut.

« Une nouvelle journée de lutte a débuté. Les sapeurs-pompiers appuyés par des unités militaires et des moyens aériens sont engagés plus que jamais pour fixer ces feux de grande ampleur. Près de 1.000 sapeurs-pompiers, 3 Canadairs et 1 avion Dash sont mobilisés. Les largages ont repris tôt ce matin », précise la préfecture de Gironde, qui appelle les riverains à ne pas se rendre sur place pour ne pas gêner l’action des secours.

Le département est placé en vigilance rouge aux risques de forêt, en raison notamment des conditions météorologiques, la Gironde étant l’un des onze départements placés en vigilance orange pour la canicule.