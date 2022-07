« Faites monter la température, ils ont refusé de me prendre dans Koh-Lanta alors on va s’amuser un peu », plaisante Romain, officier de la brigade des sapeurs pompiers de Paris. Avec ses collègues, l’officier s’amuse à regarder Christophe Beaugrand avancer à l’intérieur d’un caisson en feu, dans la tenue rouge emblématique des soldats du feu. Ce mardi, en préparation du défilé militaire du 14-Juillet, le journaliste de TF1 et son équipe rendent visite aux sapeurs-pompiers basés dans la caserne du Fort de la Briche à Saint-Denis.

Christophe Beaugrand suit notamment les pompiers militaires au cours de l’exercice du caisson « fire-flash », un exercice phare de la formation des jeunes sapeurs-pompiers. « A l’intérieur, la température peut monter jusqu’à 800, voire 1.000 degrés », explique l’un des pompiers. La grande structure métallique rectangulaire qui constitue le caisson « fire-flash » sert à reconstituer un phénomène thermique. « Il permet de montrer aux sapeurs-pompiers quels sont les phénomènes auxquels ils peuvent être confrontés lors d’un incendie dans un espace clos, dans un appartement par exemple », explique le capitaine Damien, officier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

L'intérieur d'un caisson « fire flash » - © Mathilde Desgranges/ 20 Minutes

Grâce à cet exercice, les stagiaires du centre de formation apprennent à reconnaître les spécificités des différents feux et à réagir en conséquence. Le caisson permet aussi de reproduire des scénarios réels, notamment après des interventions qui se sont mal déroulées. « On a par exemple refait le scénario d’un important incendie qui a eu lieu à Neuilly en 2003, complète Romain. On a perdu plusieurs hommes lors de cette intervention. C’était important de retravailler ce scénario pour comprendre ce qu’il s’est passé et ce qu’il ne faut pas refaire. »

Un caisson obsolète

« Ne vous approchez pas trop, à l’intérieur, c’est très pollué », prévient un officier. L’intérieur du caisson que visite Christophe Beaugrand est bien noirci. « On termine d’utiliser ces caissons, mais bientôt ils seront obsolètes », explique le sapeur-pompier Romain. La BSPP souhaite mettre en place de nouveaux outils, moins nocifs à l’environnement. « Dans les nouveaux caissons, il y aura un système de récupération des fumées qui permettra de les traiter et de ne rejeter que de la vapeur d’eau », détaille le capitaine Damien.

Le nouveau matériel devrait être livré dans les semaines à venir, à la nouvelle école de formation dans le Val-de-Marne. Jusqu’à la rentrée dernière, les jeunes sapeurs-pompiers faisaient leurs classes au centre Villeneuve-Saint-Georges, puis venaient à celui de Saint-Denis pour monter en grade. Ils peuvent désormais réaliser l’ensemble du cursus dans la même école, à Valenton. Les formateurs du Fort de la Briche s’apprêtent eux aussi à déménager pour rejoindre le nouveau centre, dès le début de l’année 2023.