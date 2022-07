Depuis lundi, une partie de la France suffoque sous des températures harassantes. Partie du sud, cette vague de chaleur a atteint la vallée du Rhône pour toucher une grande partie du pays ce mercredi, avec des pics atteignant localement dans le Sud-Ouest jusqu’à 38,5 °C. Face à ces envolées, sept départements du sud-ouest et du Rhône ont été placés en vigilance orange à la canicule et 24 en vigilance jaune, les températures ne redescendant pas en dessous de certains seuils la nuit.

Pic dimanche et lundi

Mais les Français n’ont pas fini de suer à grosses gouttes au cours des prochains jours. Jeudi, les températures au sud de la Loire seront supérieures à 35 °C et pourraient atteindre les 40 °C dans le sud-ouest et la basse vallée du Rhône. Si une petite accalmie est prévue jeudi et vendredi sur la moitié nord de la France, Météo-France s’attend à une remontada du thermomètre partout sur le territoire ce week-end, avec des températures caniculaires dès dimanche.

« On pourrait dépasser ponctuellement les 40° dimanche et lundi, notamment dans le Sud-Ouest. A partir de mardi, sur le littoral Atlantique, un rafraîchissement devrait se mettre en place. Il progressera vers l’est dans la journée de mercredi, repoussant les fortes températures plus à l’est », explique Matthieu Chevalier, prévisionniste à Météo-France à la veille de ce grand week-end.

Pas loin des records de 2003 et 2019

C’est la 45e vague de chaleur qui touche la France depuis le début des relevés de Météo-France en 1947, la dernière datant de moins d’un mois. « Plus de la moitié d’entre elles ont démarré en juillet. Celle de juillet 2019 avait été très intense, on avait atteint 43° en région Centre et Ile-de-France. D’autres sont aussi célèbres comme celle de 2003. Des vagues de chaleur sont aussi marquées par leur durée, parfois plus de quinze jours, comme celles des mois de 1983, 2016 et 2018 », rappelle Matthieu Sorel, climatologue.

Cet épisode en cours devrait durer « de huit à dix jours ». « Cette vague de chaleur sera particulièrement intense et durable sur les régions du sud du pays. Des records de température mensuels seront approchés, voire dépassés lors du pic de cet épisode, dimanche ou lundi. La journée de lundi pourrait être l’une des plus chaudes jamais enregistrées à l’échelle de la France. Le record de l’indicateur thermique national est à 29,4° datant du 25 juillet 2019 et du 3 août 2003. On pourrait approcher cette valeur », poursuit Matthieu Sorel.

Alors que la moitié nord du pays connaitra une légère baisse des températures ce jeudi et ce vendredi, les #FortesChaleurs se maintiendront dans le sud. Les températures repartiront à la hausse durant le week-end.

Cette vague de chaleur sera donc bien plus intense et longue que celle vécue en juin dernier. Et pour l’heure, les prévisionnistes ne peuvent pas dire si elle perdurera la semaine prochaine. « On voit qu’il y aura une baisse de quelques degrés, mais pas de manière drastique, mercredi et jeudi. Mais on ne peut pas dire avec certitude quand elle s’arrêtera », prévient Claire Chanal, prévisionniste à Météo-France.

En attendant d’y voir plus clair sur sa longueur, il est clair que cette vague de chaleur pourrait rejoindre celles de 2019 et 2003, en particulier pour les régions de la vallée de la Garonne et de la basse vallée du Rhône.