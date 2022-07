« Send nudes ». De cette phrase, certains en font un jeu sur TikTok. Mais que ce soit via les réseaux sociaux ou par messages directs, l’envoi de photos dénudées entre adolescents et jeunes adultes est une pratique répandue. Très répandue même. Selon une étude de l’université libre de Bruxelles (ULB), menée auprès de plus de 10.000 Français et Belges de 13 à 25 ans, près de 75 % des personnes interrogées ont déjà envoyé un « nude » à une tierce personne.

