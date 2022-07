Les juillettistes vont devoir prendre leur mal en patience. La deuxième vague de départ en vacances va entraîner une circulation difficile et ce, dès ce mercredi. Dans la région parisienne, Bison futé prévoit une circulation très difficile dans le sens des départs et difficile dans le reste de l’Hexagone.

Etrangement, jeudi 14 juillet – jour férié – est classé en vert au niveau national et en orange du côté de l’Ile-de-France. Il sera donc plus facile de circuler en direction de la mer ou de l’océan. Vendredi, c’est sur la Côte d’Azur que la circulation sera la plus difficile, avec le reste de l’Hexagone toujours classé en orange dans le sens des départs.

Retours difficiles ce week-end

Le week-end s’annonce encore plus chargé sur le macadam. Bison futé prévoit une circulation très difficile sur l’ensemble du territoire samedi, dans le sens des départs et note « un regain d’intensité le samedi sur l’ensemble des itinéraires ». Dimanche, c’est l’inverse avec une circulation très difficile dans le sens des retours. La situation sera particulièrement tendue dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment sur l’autoroute A7 ainsi que vers la Méditerranée, sur les autoroutes A9 et A62.

De plus, « les vacanciers d’Europe du Nord seront de plus en plus nombreux à se déplacer en France, à l’occasion des congés scolaires de leur propre pays », note Bison futé. Alors si vous partez quelques jours vous ressourcez, prévoyez de vous armer de patience en plus de la crème solaire.