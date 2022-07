Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Bis repetita pour la canicule. Pour la seconde fois en un mois, la France subit un épisode de très fortes chaleurs. Sept départements sont placés en vigilance orange canicule et vingt-quatre restent en vigilance jaune. Selon Météo-France, c’est l’illustration du changement climatique qui va causer des étés « de plus en plus chauds, où 35 degrés sera la norme ». La très forte poussée du mercure a en outre des conséquences dramatiques sur le front des feux de forêts. Deux incendies sont ainsi en cours depuis mardi après-midi en Gironde et ont déjà brûlé près de 1.000 hectares. En fin de soirée, le panache de fumée était visible depuis l’agglomération de Bordeaux.

Deux #incendies très violents sont en cours à Landiras et à La Teste-de-Buch en #Gironde. Plus de 230 hectares ont déjà brûlés. Vidéos impressionnantes du #SDIS33 pic.twitter.com/krRgbtGPCh — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) July 12, 2022

C’est un premier feu vert pour le projet de loi sanitaire visant à lutter contre la pandémie de Covid-19. L’Assemblée nationale a voté en faveur du texte, amputé toutefois d’un article clé sur le possible retour du pass sanitaire pour les voyages « extra-hexagonaux ». Examiné en première lecture au Palais-Bourbon, le projet de loi a été adopté par 221 voix contre 187 lors du vote final dans la nuit de mardi à mercredi. Il doit maintenant aller au Sénat.

Ce n’est peut-être pas le meilleur moment de proposer à Elon Musk de regarder Les oiseaux, le classique d’Alfred Hitchcock. Un peu comme Melanie Daniels, jouée dans le film de 1963 par Tippi Hedren, le patron de Tesla est sous la contre-attaque d’un oiseau, plus précisément un oiseau bleu. Twitter a en effet saisi la justice américaine mardi pour obliger Elon Musk à le racheter selon les termes convenus fin avril, qui valorisaient le groupe californien à 44 milliards de dollars. Un juge d’une cour spécialisée en droit des affaires, dans l’Etat du Delaware, devra donc déterminer si le multimilliardaire peut, ou non, mettre fin, sans frais, à l’accord d’acquisition. Ce dernier prévoit des indemnités de rupture d’un milliard de dollars, qu’Elon Musk ne semble pas vouloir régler, en l’état.