Casquettes ou lunettes de soleil sur la tête, sandales aux pieds, trois hommes s’avancent dans les couloirs du terminal 2E de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Chacun pousse un charriot, chargé d’un gros sac de voyage en cuir. Ils ressemblent en tout point aux autres touristes, jusqu’au moment où ils sortent un pèse-bagage, de gros rouleaux de film plastique et des ciseaux de leurs sacs. « Vous voyez les vendeurs à la sauvette à côté de la tour Eiffel ? C’est un peu le même principe », décrit Jérémy*, employé de l’unique service d’empaquetage agréé par l’aéroport, Bag Wrap. Leur business ? Emballer clandestinement les bagages des voyageurs.

Cinq tours de film plastique sur la hauteur, autant de tours sur la largeur. Les trois hommes réalisent la manipulation avec une dextérité et une vitesse qui trahissent leur habitude. « Je ne suis là que pour aider ma famille à enregistrer ses bagages », affirme pourtant l’un d’entre eux. « La dame pour qui j’emballe, c’est ma cousine », assure un autre. Avant de confier qu’il « ne fait que se débrouiller pour manger ». Il explique finalement être agent d’entretien d’une société de nettoyage à mi-temps. « Cela ne me suffit pas pour vivre alors je viens ici emballer des bagages le week-end, ou après le travail. »

Un homme en train d'emballer clandestinement le bagage d'un voyageur. - © Mathilde Desgranges

Le personnel de l’aéroport semble s’accoutumer de leur présence. « C’est facile de les trouver, il suffit d’attendre devant l’enregistrement des bagages du prochain vol à destination de l’Ethiopie », confie Valentin, un autre employé de Bag Wrap. Si certaines compagnies se montrent intransigeantes et refusent les bagages non emballés par le service agréé par l’aéroport, d’autres font l’impasse sur les contrôles. « Tant que le film plastique est transparent et ne gêne pas l’inspection au rayon X, on accepte », confirme une employée d’une compagnie aérienne africaine.

« Ce n’est plus vivable »

Devant la zone d’embarquement de celle-ci, les trois « emballeurs clandestins » ne se cachent pas. Ils s’installent à environ 30 mètres du stand agréé par l’aéroport. « Parfois ils viennent même se mettre devant nous pour nous piquer nos clients », précise Valentin*. Au Bag Wrap, l’emballage d’un bagage coûte entre 13 et 19 euros, selon les options choisies. Les « emballeurs clandestins » proposent le même service à moindres frais. « Ils fixent un peu les prix à la tête du client », détaille le salarié de Bag Wrap. « Je devais payer 12 euros mais je n’avais pas assez d’argent sur moi donc ils m’ont seulement fait payer 7 euros », déclare Cathy, une cliente.

Si Valentin n’est pas gêné « qu’ils viennent prendre quelques clients quand [il est] débordé », d’autres les chassent à tout prix. « On est payés à la commission alors certains vont jusqu’à l’altercation. Plusieurs fois, certains ont failli en venir aux mains », raconte-t-il. « On se fait insulter, parfois menacer, ce n’est plus vivable », ajoute un autre employé de Bag Wrap.

Une situation qui perdure

Les « emballeurs clandestins » refusent de donner leur identité, par peur des représailles. Pourtant, « on sait qu’on est connu de la police, explique l’un d’eux, en désignant du doigt une caméra de surveillance. On fait des gardes à vue. » Lorsqu’un agent de sécurité passe, ils prennent leur distance avec les clients et cachent leur matériel. « J’en reconnais une trentaine, qui sont régulièrement sur l’ensemble des terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E où je travaille, assure un agent de sécurité qui dit ne pas être dupe. On leur demande de partir mais ils savent qu’on ne peut rien faire. »

Les agents de sécurité font remonter les informations, puis appellent la police. « Mais ils ne vont pas en prison pour ça, alors ils reviennent systématiquement après leur garde à vue, ajoute-t-il. On répète chaque jour la même chose. » Cet agent, qui travaille à l’aéroport depuis un an, estime que la situation n’a pas évolué depuis son arrivée. La préfecture de police assure en revanche ne pas avoir constaté d’augmentation du phénomène ces derniers mois. « Ils sont là depuis longtemps, et je suis persuadé qu’ils seront là encore longtemps », regrette Jérémy, employé de Bag Wrap.

*le prénom a été modifié