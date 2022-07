Cette cagnotte doit venir en aide aux « deux petits bouts d’amour ». Aux deux enfants en bas âge d’Aurélie Pardon, la professeure de français assassinée le 4 juillet à Pouyastruc, près de Tarbes​, tout comme son collègue Gabriel Fourmigué. Cet appel à la solidarité a été lancé le 10 juillet sur la plateforme Leetchi par les proches de l’enseignante. Ils précisent que l’argent sera attribué aux petits et en profitent pour remercier tous ceux qui leur ont adressé des messages de solidarité. « Nous sommes tous très touchés », confient-ils.

Mon amie proche, Aurélie Pardon, est atrocement décédée lundi dernier. Elle laisse derrière elle deux jeunes enfants. Sa famille met en place une cagnotte dont voici le lien, et dont la somme servira aux enfants. Si jamais le cœur vous en dit. https://t.co/2PC9HtyEzx — Dr Fires of Pompeii 🦠💉💉 (@fires_of_pompei) July 10, 2022

Aurélie Pardon, 32 ans, et Gabriel Fourmigué, professeur d’EPS de 55 ans, ont été tués par balle le lundi 4 juillet au domicile de ce dernier. Le suspect de ce double homicide est Cédric Tauleygne, l’ex-conjoint de la professeure, avec qui elle était en instance de séparation, et père de ses deux enfants. Il est toujours recherché en France et en Espagne. La moto qu’il a utilisée pour se rendre sur le lieu des crimes a été retrouvée en Aragon, de l’autre côté des Pyrénées.