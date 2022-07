Le jackpot historique de l’EuroMillions n’est pas tombé ce vendredi. Il est donc remis en jeu ce mardi. Pour la deuxième fois de suite, les joueurs tenteront de décrocher la cagnotte de près de 230 millions d’euros, indique le site de la Française des Jeux.

Pour espérer remporter le pactole, il faudra trouver les cinq bons numéros et les deux étoiles associées. Selon le site Tirage Gagnant, 56 millions de grilles d' EuroMillions ont été jouées lors du précédent tirage. Pour rafler les 230 millions d’euros, il fallait miser sur les numéros 28, 31, 35, 43 et 46 et sur les étoiles 4 et 7.

Jusqu’à cinq tirages à 230 millions d’euros

D’après la FDJ, neuf joueurs ont tout de même trouvé les cinq bons numéros et une des deux étoiles. Ces chanceux, dont trois ont validé leur grille en France, ont remporté près de 1,5 million d’euros chacun.

D’après le règlement, si cette coquette somme de 230 millions d’euros n’est pas gagnée après cinq tirages consécutifs, soit le vendredi 22 juillet, elle sera reportée en rang inférieur ayant au moins un gagnant.