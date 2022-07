Il n’y aura pas d’autre procès. Salah Abdeslam, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015, n’a pas fait appel de sa condamnation, a annoncé ce mardi le procureur général de Paris, Rémy Heitz. « Aucun des 20 accusés n’a interjeté appel », a précisé Rémy Heitz. La décision de la cour d’assises spéciale de Paris « a donc acquis aujourd’hui un caractère définitif et il n’y aura donc pas de procès en appel ».

Après 149 journées d’audience, Salah Abdeslam a été officiellement condamné le 29 juin dernier. La cour d’assises spécialement composée a en effet rendu son verdict ce mercredi soir. Et, l’unique survivant des commandos terroristes de Paris et Saint-Denis a écopé de la peine de prison à perpétuité incompressible.

Devant une salle comble, en cinquante minutes à peine, le président Jean-Louis Périès a scellé le sort des 14 accusés qui comparaissaient depuis le mois de septembre et des six hommes jugés en leur absence et présumés morts en Irak ou en Syrie.

