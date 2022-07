Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La carte postale envoyée depuis l’espace par le télescope James Webb est époustouflante. La Nasa a dévoilé lundi l’image infrarouge la plus profonde de l’Univers jamais prise, un somptueux cliché montrant de premières galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d’années. Cette première image scientifique et en couleur du télescope marque un jour « historique », a salué le président Joe Biden lors d’un événement tenu à la Maison-Blanche, six mois après le lancement en orbite de ce télescope spatial, le plus puissant jamais conçu. Et ce n’est pas fini : d’autres images doivent en effet être révélées ce mardi par l’agence spatiale américaine.

Les appels de l’exécutif à remettre le masque sont de plus en plus réguliers. Pour contrer la nouvelle vague de coronavirus, le ministre de la Santé aimerait lui aussi voir la population se remettre aux gestes barrières. François Braun en a ainsi appelé solennellement lundi soir « au civisme de chacune et chacun » sur le port du masque « dans les lieux bondés et les transports en commun », en ouverture des débats à l’Assemblée sur le projet de loi sanitaire. Cela doit « redevenir la norme », a-t-il insisté. Face au « rebond » de Covid-19, le ministre a en outre défendu les « mesures très ciblées mais nécessaires » de ce premier texte de la législature : la poursuite de la collecte de données de santé sur les tests et la vaccination, et un possible pass sanitaire​ aux frontières.

Christophe Cornu sort de son silence pour faire acte de contrition. Le PDG de Nestlé France présente ses « excuses » aux familles des enfants touchés par des contaminations liées à la consommation de pizzas surgelées Buitoni. Il annonce également la création d’un « fonds de soutien aux victimes », dans un entretien mis en ligne lundi soir sur le site du Figaro. Il déplore notamment « un drame humain, où des familles et des enfants sont touchés ». La préfecture du Nord a interdit l’activité de l’usine Buitoni de Caudry par arrêté du 1er avril, après que les autorités sanitaires ont annoncé avoir établi un lien entre la consommation des pizzas Fraich’up et plusieurs cas graves de contamination par E. coli. Ces pizzas sont suspectées d’avoir provoqué la mort de deux enfants.