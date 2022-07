La ligne ferroviaire de la rive droite du Rhône, fermée au transport de voyageurs depuis un demi-siècle, va rouvrir fin août, entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes. Le billet coûtera 3 € jusqu’à 20 km, 6 € entre 21 et 40 km et 9 € au-delà de 40 km. Il s’agit d’une première réouverture de ce type en France, depuis 2016.

A partir du 29 août, Pont-Saint-Esprit et Avignon seront reliés par quatre allers-retours quotidiens, en 30 minutes, avec un arrêt à Bagnols-sur-Cèze. Elle sera prolongée, une fois par jour, pour effectuer le trajet entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes (en 1h10). D’ici 2026, les trains desserviront d’autres arrêts, dont les gares seront réaménagées. Le coût de cette réouverture totale est estimé à 100 millions d’euros. Il est financé par la région Occitanie, la SNCF Réseau (pour le réaménagement des gares) et les collectivités locales desservies.

Réservée au fret depuis 1973

Mise en service au XIXe siècle, la ligne de la "rive droite du Rhône" a longtemps constitué un axe ferroviaire important, entre Lyon et Nîmes. Elle desservait alors 17 gares, sur plus de 254 km. Mais face au développement de la ligne ferroviaire Lyon-Marseille, empruntant la rive gauche du Rhône, et la concurrence de la voiture, décision avait été prise, en 1973, de la réserver au fret.

Le Gard rhodanien, second bassin industriel de l’Occitanie, compte 447.000 habitants et représente 225.000 emplois. Selon les prévisions, la fréquentation annuelle de la nouvelle ligne devrait s’établir à 200.000 voyageurs.