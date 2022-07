Y a-t-il un domaine dans lequel l’épidémie de coronavirus n’a pas fait de dégâts ? C’est notamment en raison des mesures prises pour endiguer le Covid-19 que de nombreux Français se sont retrouvés en rade de papiers d’identité valides, faute d’avoir pu procéder à leur renouvellement. Résultat, depuis quelques mois, les mairies sont submergées par les demandes de rendez-vous pour déposer un dossier de renouvellement de passeport ou de carte d’identité. Les dates disponibles sont mécaniquement reportées aux calendes grecques. Les mesures d’urgence annoncées par le gouvernement pour remédier à cette situation ont-elles porté leurs fruits ?

Ceux qui souhaitaient partir à l’étranger en juillet sans avoir largement anticipé le renouvellement de leur passeport ont dû se replier vers une destination plus locale. Les tropiques, ce sera pour l’été prochain. En revanche, tout n’est pas forcément perdu pour les aoûtiens. Certes, s’il reste possible de se déplacer au sein de l’Union européenne avec un passeport français périmé depuis moins de 5 ans. Il faudra néanmoins voyager en voiture et certainement pas en avion. Hors UE, il ne vaut mieux pas tenter sa chance. Pour être dans les clous, la case mairie reste incontournable pour déposer son dossier et faire enregistrer nos données biométriques.

Les effets du plan d’urgence ne se font pas sentir

Lorsque nous avions évoqué le sujet, il était impossible d’obtenir un rendez-vous en mairie avant le mois de septembre et ce, quasiment partout en France. Sauf que ce lundi, 20 Minutes a pu constater que des dates s’étaient débloquées bien plus tôt. Grâce à la plateforme « Vite mon passeport », développée par Guillaume Rozier sur le même modèle que le site « Vite ma dose », on a rapidement accès aux rendez-vous disponibles en mairie. Et là, surprise, plusieurs fois les dates du 12 ou 13 juillet nous ont été proposées dans le Nord, mais aussi en Île-de-France, en Gironde ou encore en région PACA. Pour vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un bug, 20 Minutes a poussé le processus jusqu’à valider un rendez-vous le 13 juillet, à 11h05, en mairie d’Annœulin, dans le Nord. Nous avons ensuite contacté la mairie par téléphone et l’on a pu se faire confirmer notre rendez-vous de vive voix.

Pour autant, des dates aussi rapprochées restent rares et décrocher un rendez-vous dans les deux jours relève de la chance. Est-ce grâce aux moyens du plan d’urgence mis en place par le gouvernement ? Clairement, non. 20 Minutes a contacté les mairies proposant des dates à courte échéance et toutes nous ont confirmé qu’il s’agissait de créneaux libérés après des annulations. « Dans le doute, les gens prennent plusieurs rendez-vous dans différentes mairies et ne pensent pas forcément à annuler les autres. C’est aussi cela qui génère la pénurie », a expliqué une fonctionnaire de l’Etat civil d’une commune nordiste.

Reste la grande inconnue du délai de fabrication du titre d’identité demandé. Contactées à ce sujet, les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais n’ont pas encore donné suite. Mais à ce sujet, les mairies sont très bien informées puisque ce sont elles qui les reçoivent. Dans le Nord, le délai « normal » de 10 à 15 jours est passé à 3 semaines voire un mois. Pire, en Gironde, on nous a annoncé entre 6 et 8 semaines pour obtenir son passeport. « On peut réduire ce délai à 5 à 10 jours en présentant un justificatif de voyage », nous assure-t-on néanmoins dans une petite commune près de Bordeaux. Un pari toutefois risqué qu’il ne vaut peut-être mieux pas tenter.