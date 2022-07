Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Préparez-vous à avoir chaud et à boire de l’eau, beaucoup d’eau. Dès ce lundi, le mercure va en effet grimper très vite, pour s’établir entre 36 et 38 °C en Gironde, dans le Tarn-et-Garonne, le Gard, le Vaucluse, la Drôme ou encore les Landes. Le reste de la côte Atlantique aura droit à des températures proches de 34 °C. Quant au reste du pays, ça sera minimum 30 °C. Mardi, des pointes à 39 °C devraient être enregistrées localement. Surtout, selon Météo-France, la chaleur devrait rester et même s’aggraver tout au long de la semaine, avec un pic attendu le 16 juillet.

La polémique enfle autour d’Uber, et elle pourrait bien embarrasser l’Elysée. Une enquête internationale de journalistes montre que l’entreprise a eu recours à des pratiques brutales et a « enfreint la loi » pour s’imposer malgré les réticences des politiques et des taxis. Le Guardian, un quotidien britannique, a obtenu et partagé avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) quelque 124.000 documents, datés de 2013 à 2017, comprenant notamment des e-mails et messages des dirigeants d’Uber à l’époque.

En France, Le Monde s’est intéressé aux liens entre la société américaine et Emmanuel Macron à l’époque où il était ministre de l’Economie (2014-2016). S’appuyant sur différents témoignages et documents, dont de nombreux échanges de SMS, le quotidien conclut à l’existence d’un « deal » secret entre Uber et Emmanuel Macron à Bercy.

Le programme va être chargé ce lundi à l’Assemblée nationale. La motion de censure contre le gouvernement Borne va être mise au vote, avant que les députés ne s’emparent d’un premier texte de loi sur la situation sanitaire. Enfin, en parallèle, vont débuter en commission les échanges sur l’autre pièce maîtresse de l’été législatif, le projet de loi sur le pouvoir d’achat, avec des centaines d’amendements au menu. Discutée dans l’hémicycle à partir de 16 heures, la motion de censure défendue par la Nupes n’a en revanche quasiment aucune chance d’aboutir, faute de soutien des groupes RN et LR. Marine Le Pen a ainsi redit dimanche que son groupe, en pleine quête de respectabilité, ne soutenait pas la motion. Selon elle, « la Nupes ne défend pas l’intérêt des Français, ce qu’ils veulent c’est faire sauter la République ».