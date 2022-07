Hommage tardif mais hommage quand même. Un sous-lieutenant de l’armée de l’air américaine, mort le 6 juin 1944, a été inhumé ce samedi matin au cimetière militaire de Colleville-sur-Mer (Calvados), 78 ans après son décès. William J. McGowan, originaire du Minnesota, est mort à 23 ans lors du débarquement allié en Normandie alors qu’il était en mission près de Saint-Lô. Sa famille avait eu le choix de rapatrier sa dépouille aux États-Unis ou de l’enterrer au cimetière américain de Colleville. L’inhumation avait dû être repoussée en raison de la pandémie de Covid-19.

Identifié en 2019, il a été inhumé « avec tous les honneurs militaires à la demande d’un membre de sa famille », indique l’American Battle Monuments Commission (ABMC), organisme public américain qui gère le site, dans un communiqué. « C’est un événement rare car les identifications des militaires de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas si courantes », a déclaré Scott Desjardins, administrateur du cimetière américain aux plus de 9.300 croix blanches sur un gazon vert qui surplombe Omaha beach.

Une centaine de personnes ont assisté à la cérémonie, très émouvante, qui s’est déroulée sous un grand soleil, a constaté une photographe de l’AFP. Paul Stouffer, neveu du militaire inhumé, a prononcé l’éloge funèbre. Des salves ont été tirées en son honneur et la sonnerie aux morts américaine a retenti. « Il est extrêmement émouvant de pouvoir honorer le service, les actions et le sacrifice d’un militaire de la "Greatest Generation" près de 80 ans après sa mort devant sa famille. Cela fait partie de la mission de l’American Battle Monuments Commission et cela fait écho à la promesse du général John J. Pershing selon laquelle "le temps ne ternira pas la gloire de leurs actions" », a ajouté Scott Desjardins, cité dans le communiqué.