C’était une promesse de campagne de celui qui était alors candidat à sa réélection à la présidence de la région Bretagne. Lancée l’an dernier à la hâte par Loïg Chesnais-Girard, la gratuité des trains régionaux pour les moins de 26 ans est renouvelée pour la saison estivale. A compter du 9 juillet, tous les trains régionaux, les cars et même les bateaux seront gratuits à condition de réserver son trajet au plus tard la veille. Une mesure qui avait coûté près de 300.000 euros l’an dernier pour son lancement « à l’arrache » comme l’a rappelé le président de région. Cette année, le budget pourrait être doublé voire triplé selon la fréquentation des trains.

Pour son premier été, l’opération avait connu un succès modeste. Alors que 50.000 billets étaient proposés gratuitement chaque semaine, la région n’avait comptabilisé « que » 100.000 voyages en juillet et août. « Nous sommes plus structurés, mieux préparés cette année. Nous avons beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. On espère au moins doubler la fréquentation », assure le socialiste. Dans un contexte de flambée du prix des carburants, les trajets en car ou en train pourraient se multiplier. Derrière sa volonté « d’oxygéner » les jeunes Bretons, la région espère aussi fidéliser sa population. « Les transports en commun, ça s’apprend. On a une notion d’éducation pour que les jeunes s’habituent à prendre le train ou le car », assure Loïg Chesnais-Girard. Des petits tarifs ouverts à toute la population seront également proposés sur certains trains.

Trois millions de voyageurs attendus

Face au recours très important au train cet été, la SNCF assure avoir mobilisé tout son matériel. « On sort toutes les rames. On en a même loué certaines à d’autres régions pour se renforcer », assure Magali Euverte. La directrice régionale TER en Bretagne sait que cet été sera intense sur les rails, notamment en raison du prix élevé du carburant. « On a vu que les gens réservaient à l’avance, qu’ils anticipaient ». Trois millions de voyageurs sont attendus dans la région. La responsable de la SNCF estime que la gratuité va progressivement emmener les jeunes vers le train. « Quand on est gratuit, on montre que le train, c’est facile, qu’il permet de faire des économies et qu’il dégage du temps utile ».

Cet été sera aussi celui du redéploiement des trains aménagés pour les vélos. Confrontée à une demande croissante des cyclistes d’embarquer leur matériel, la région a renouvelé la transformation de certaines rames où des sièges sont condamnés pour l’emport de vélos. Face aux critiques adressées l’an dernier, la collectivité a accepté de diviser par trois le prix du voyage, facturé un euro par vélo. Une décision qui a visiblement encouragé les voyageurs à réserver. Fin juin, 7.000 réservations avaient déjà été formulées, contre 4.500 à la même période l’an passé.