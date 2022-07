Etes-vous le champion de la délicatesse ou le maître du propos déplacé ? La reine de la lourdeur ou la déesse de la subtilité ? Parce qu’il y a des tactiques de drague qui sont « ok » et d’autres pas du tout, 20 Minutes fait le point avec vous sur ce qui est autorisé ou non pour provoquer une rencontre amoureuse en vacances. Pour ce faire, un quiz rempli de soleil, de sable chaud, mais aussi et surtout de « go » et « no go » pour un été plein d’amour et de sexe consenti.

Astuce pour être sûr de faire un sans-faute : rappelez-vous que ce questionnaire a été conçu en priorité non pas pour vous aider à choper, mais en pensant uniquement au bien-être de la personne que vous allez draguer (et qui n’est peut-être pas réceptive à vos charmes, bien que personne n’en doute ici).