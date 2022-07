Comment éviter que l’accident qui a coûté la vie à Jan, un enfant ukrainien de 5 ans percuté par une trottinette électrique le 29 juin sur la promenade des Anglais, ne se reproduise ? Ce vendredi, au lendemain des obsèques de la jeune victime et « dans un contexte d’accroissement » des faits divers liés à ces deux-roues, le maire de Nice a présenté un plan « de nouvelles mesures de sécurisation » le long de cet axe majeur. Il compte notamment faire installer des feux de circulation au niveau des passages piétons les plus denses de la piste cyclable.

Christian Estrosi a également réclamé que l’Etat « impose partout l’immatriculation des trottinettes et des vélos motorisés pouvant aller jusqu’à 25 km/h » et « laisse la possibilité aux maires de réserver les pistes cyclables à l’usage exclusif des vélos ».

De la répression et des travaux

En attendant un changement de la législation, l’élu, qui rappelle qu’il « s’est toujours opposé à la mise en place de services de locations de trottinettes en free-floating », a annoncé qu’il allait muscler, « dès aujourd’hui », la répression contre ceux qui ne respecteraient pas le Code de la route. Il indique avoir demandé à la police municipale de mener des « contrôles quotidiens », avec des amendes de 35 à 3.750 euros à la clé.

Parallèlement, des travaux vont donc être menés sur la promenade des Anglais. Notamment au niveau des trois pergolas situées entre la Villa Masséna et le Palais de la Méditerranée. Des « barrières séparant physiquement la piste cyclable de l’espace piéton » seront posées d’ici dix jours, promet la mairie.

Tout pour faire « ralentir »

L’ensemble du tracé et « ses 40 traversées piétonnes » devraient être totalement « réaménagés et sécurisés sous deux mois ». La ville prévoit de poser des « bandes rugueuses ralentissant mécaniquement la vitesse des deux-roues à l’approche » de ces passages qui seront éclairés la nuit. Une signalétique va également être peinte au sol pour prévenir qu’il est temps de « ralentir ».

Les passages piétons seront mieux éclairer la nuit - Métropole NCA

Dans la zone plus dense, entre Gambetta et le Centenaire, la mairie va donc même installer des feux tricolores pour alterner la circulation des deux-roues et des piétons.

Deux jours après l’accident mortel, l’association Nice à vélo avait interpellé Christian Estrosi sur Twitter. « Pourquoi toujours attendre la tragédie avant de réagir ? Ça fait des années qu’on vous dit qu’il faut mieux gérer/séparer les flux de circulation. Ça fait des années qu’on demande plus de contrôles… Allez-vous nous écouter ? », interrogeait-elle.