L’école d’ingénieurs INSA de Rennes vient de rendre public les résultats d’une enquête interne menée en mai auprès de la communauté étudiante pour « faire état des violences sexistes et sexuelles sur le campus ». Et les conclusions sont alarmantes. La direction parle de « comportements répréhensibles et sexistes fréquents, entre étudiants mais également de la part des personnels ». Des faits de viols aussi et d’agressions sexuelles commis sur le campus, dans les résidences étudiantes, dans les salles de cours ou sur les lieux de stage. Face à ces dénonciations, le directeur de l’établissement a effectué un signalement auprès du procureur de la République de Rennes.

Lancée en mai par une association féministe de l’Amicale des élèves de l’INSA, cette enquête interne anonyme a reçu 673 réponses sur les 2.000 étudiants que compte l’école d’ingénieurs. « Les résultats de cette enquête nous rappellent qu’en 2022, le sujet des violences sexistes et sexuelles est toujours et plus que jamais d’actualité. Même si ces résultats semblent, à première vue, moins alarmants que dans d’autres écoles d’ingénieurs, ils doivent être pris très au sérieux. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles sera l’une de mes priorités », promet Vincent Brunie, le directeur de l’établissement.

D’autres rapports alarmants dans des écoles

L’enquête interne a également mis au jour des faits subis par la communauté LGBT « avec des propos relevant de l’homophobie ». Ces résultats seront communiqués à l’ensemble des étudiants et personnels à la rentrée. La direction s’est engagée à « prendre en charge les victimes et sanctionner les auteurs de ces violences » et réfléchit à faire appel à des prestataires spécialisés.

Au printemps, une enquête menée à l’école Polytechnique avait révélé qu’un quart des étudiantes avaient été victimes d'agressions sexuelles ou de viols durant leurs études. Des faits similaires avaient été relevés dans une étude menée dans les rangs de Centrale Supélec, déclenchant une prise de conscience des directions.