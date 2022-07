Préparez-vous à une nouvelle vague de chaleur. « Ce week-end, une hausse progressive des températures est attendue par le sud, sans risque caniculaire dans un premier temps », indique Météo-France. « Il va y avoir une hausse lente des températures » qui devrait déboucher sur « un épisode de vague de chaleur probablement à partir de mardi ou mercredi » dans le sud de l’Hexagone, a précisé Steven Testelin, prévisionniste à Météo-France.

Cette vague de chaleur arrivera « par le sud-ouest », a-t-il encore indiqué. Cela est lié à « la remontée progressive sur le pays d’air très chaud en provenance du Maroc et de l’Espagne », selon Météo-France.

« Cette vague de chaleur pourrait être intense, voire durable »

« La semaine prochaine, cette hausse des températures va se poursuivre, avec une intensification autour du 14 juillet. Cette vague de chaleur pourrait donc être intense, voire durable au sud », avertit Météo-France. Mardi, les 35 °C pourraient ainsi être atteints, voire dépassés dans le Sud et le thermomètre pourrait grimper à 38 °C mercredi, a ajouté Steven Testelin. « Une extension de cet épisode plus au nord est possible », fait savoir Météo-France, mais « une forte incertitude subsiste quant à son intensité, son extension géographique, sa chronologie, mais aussi sa durée ».

La France a connu 44 vagues de chaleur depuis 1947, dont la dernière remonte à juin. « Sur les 35 dernières années, elles ont été trois fois plus nombreuses que sur les 35 années précédentes. Le nombre de jours de vagues de chaleur a été multiplié par neuf », rappelle Météo-France.