Vous avez rencontré une chouette jeune femme sur la plage, un gars sympa en randonnée​. Vous papotez depuis un moment et maintenant vous aimeriez bien faire monter le mercure. Il ou elle propose un petit échange de nudes ? Vous êtes ok, mais voilà, vous ne savez pas comment faire, ni quoi envoyer et, surtout, il est évident que vous ne voulez pas déraper. 20 Minutes est là pour vous ! Voici le petit guide du bon nude, rédigé et tourné sous la houlette de Diane Saint-Réquier, éducatrice en santé sexuelle et créatrice du site SexySoucis, et Stéphanie Estournet, journaliste spécialisée dans les sexualités et autrice de Jouir est un sport de combat (ed. Larousse).

Alors que le phénomène se répand et que l’on envoie des nudes de plus en plus jeune, la pratique n’est pas sans risques. A l’heure des dick pics invasives et du revenge porn, comment « nuder » en toute sécurité ? Baliser le consentement, désactiver son cloud et éviter de montrer son visage ou ses tatouages. Ensuite, c’est à vous de jouer avec ce que vous voulez montrer mais aussi la lumière ou les miroirs pour réaliser vos œuvres d’art !