Alors qu’un embouteillage monstre bloquait le tunnel de l’Escalette (Hérault), dimanche, sur l'autoroute A75, deux enfants ont redonné le sourire aux automobilistes. Ils ont distribué de l’eau à tous les conducteurs et leurs passagers, histoire de s’hydrater, pour faire face à la chaleur étouffante qui s’est abattue ce jour-là sur la région, a raconté Pierrick Jean, un ambulancier, bloqué dans le bouchon, à Midi Libre.

« C’est tellement rare de nos jours »

« Nous étions tous dans nos voitures, arrêtés, les portes ouvertes, la chaleur devenait de plus en plus importante dans les habitacles, confie-t-il au journal. Soudain, nous avons vu une jeune fille et un petit garçon, passer de voiture en voiture pour proposer à boire ! » Selon cet Aveyronnais, ces deux-là rentraient, en famille, de leurs vacances passées dans le Sud, et « ils avaient plusieurs packs d’eau et ils ont en fait profiter tout le monde. C’est tellement rare de nos jours de voir des gens prendre soin des autres ! »

Ce geste a particulièrement touché cet ambulancier. « Demain, ce sont des jeunes personnes qui pourraient se lancer dans le service à la personne », confie-t-il. Et il espère pouvoir retrouver, grâce à la magie d’Internet, cette généreuse petite famille.