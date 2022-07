Non, vous n’avez pas rêvé en lisant le titre… Les réseaux sociaux voient fleurir de plus en plus de théories, toutes plus étranges les unes que les autres. Et ces dernières semaines, sur TikTok, une tendance surprenante a émergé : le hashtag #pandasarentreal. Traduction : les pandas ne sont pas réels.

Dans de nombreuses vidéos, les internautes font part de leurs doutes sur l’existence de cet animal. Certaines obtiennent plusieurs milliers de vues et de commentaires. Images ou anecdotes à l’appui, chacun a différents arguments pour justifier sa théorie.

FAKE OFF

Ne perdons pas de temps à vous présenter les preuves de l’existence des pandas. Oui, ils sont réels, tout simplement. Mais d’où vient alors cette étrange idée selon laquelle l’animal, trésor national de Chine, n’existerait pas ? Il y a deux écoles : ceux qui pensent que les pandas sont en fait des ours que l’homme a peints en noir et blanc, et ceux qui pensent que ce sont tout simplement des humains qui portent un costume.

Le doute de certains vient de leur découverte tardive. « Les pandas ne sont jamais mentionnés dans l’Histoire du monde, malgré toute la documentation », lance une internaute. « Vous allez nous faire croire qu’une civilisation aussi intelligente [la Chine] a ignoré l’existence de cet animal pendant des milliers d’années et en a finalement fait sa mascotte », note un autre lors d’un live vidéo. En Occident, le panda géant a été connu seulement à partir de 1869, lorsque le père Armand David, originaire du Pays basque, est revenu de son voyage en Chine. Mais sur place, en Asie, les historiens et archéologues ont bien montré des traces du côté symbolique de l’animal dès le IIIe siècle.

Un animal trop proche de l’homme ?

Les internautes relèvent également de nombreux points communs entre le panda et l’homme. « Le réflexe de se pencher en arrière lorsqu’un objet touche la tête de l’animal, c’est ce que ferait un humain », avance une Américaine en montrant une vidéo du mammifère dans un parc. Ou encore le fait d’être capable de s’asseoir sur son postérieur.

Certains tentent même de justifier leur théorie en se reposant sur la science. « L’animal peut mourir des mêmes virus que l’homme, ce n’est pas un hasard », affirme l’un d’eux. Il est vrai qu’il existe des similitudes. Des scientifiques ont d’ailleurs comparé la colonne vertébrale des pandas et des Hommes. Ils se sont aperçus que, contrairement aux ours, les pandas avaient moins de vertèbres dans le bas du dos et qu’elles avaient une forme différente. Cette différence s’observe aussi entre nous et nos lointains cousins, les singes.

D’autres ignorent encore davantage la logique et vont jusqu’à dire que la coloration – noir et blanc - et l’environnement du panda n’ont aucun sens – en poussant plus loin cette (non) réflexion, on pourrait se poser la question pour les vaches ou les dalmatiens… Pour d’autres, qui montrent des vidéos de chutes de pandas, le mammifère est trop « maladroit et bête » pour être réel. Ou encore : « il n’a aucun objectif sur cette Terre ».