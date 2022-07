Joyeux louveteaux et louvettes, en route vers le camp. Avec leurs foulards, leurs chants et leurs gros sacs à dos, ils sont facilement reconnaissables. Et cet été, les troupes de scouts et d’éclaireurs vont à nouveau se réunir dans les quatre coins de la France. A la mer, la campagne, en montagne ou en forêt, les enfants prennent la route des vacances vers la liberté, la collectivité et les responsabilités autour des feux de camp, des randonnées et autres activités.

Sous l’égide de leurs chefs et cheftaines, ils vont se créer des souvenirs immuables, entre amitié et solidarité. Anciens ou actuels scouts et éclaireurs, quels souvenirs gardez-vous de vos étés ? Qu’y avez-vous appris ? Avez-vous vécu des moments marquants ou rencontré des amis pour la vie ? Parents, anciens scouts ou éclaireurs, avez-vous transmis le flambeau à vos enfants ? Racontez-nous !