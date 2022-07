Les résultats du bac nouvelle formule sont arrivés et sont moins bons que l’an dernier : 86 % des 709.000 candidats ont été reçus d’emblée, une baisse de 4,7 points par rapport à 2021, après deux sessions perturbées par le Covid-19.

En début de journée déjà, le ministre de l’Education Pap Ndiaye avait évoqué « une baisse des résultats par rapport aux années précédentes », indiquant que cela n’était « pas tout à fait surprenant » car « cette année est la première année réelle de la réforme du bac qui ne soit pas entravée par la crise sanitaire ».

Sessions de rattrapage à partir de ce mercredi

Depuis la réforme de 2019, la note du baccalauréat repose à 40 % sur du contrôle continu et à 60 % sur des épreuves terminales. « Le contrôle continu existe dans la plupart des pays du monde » et « fait l’objet de travaux » qui montrent « que c’est équitable », a assuré le ministre.

Cette année, les taux de réussite avant rattrapage sont de 91,5 % pour le bac général (-3,8 points par rapport à 2021), de 80,6 % (-8,6 points) pour le bac technologique et de 78,7 % (-3,5 %) pour le bac professionnel, selon les chiffres du ministère.

Les sessions de rattrapage ont lieu de mercredi à vendredi pour les élèves ayant obtenu une note comprise entre 8 et moins de 10. Les années précédentes, le taux de réussite au baccalauréat avant le rattrapage était de 90,5 % en 2021, 91,5 % en 2020, 77,7 % en 2019, 78,8 % en 2018 et 78,6 % en 2017.

Une année sans perturbation par le Covid-19

Cette année, les épreuves du nouveau bac général se sont déroulées en intégralité, pour la première fois après deux années perturbées par le Covid-19. Les deux épreuves de spécialité passées par chaque candidat ont cependant dû être décalées de mars à mai et des aménagements décidés en raison de la crise sanitaire.

« J’ai le bac ! Je suis trop contente ! », s’est exclamé mardi matin Naba, 17 ans, dans la cour du lycée Voltaire à Paris. « J’ai les jambes qui tremblent. J’étais stressée car la philo notamment ne s’est pas bien passée. Là, c’est un énorme soulagement », a confié Naba, devant les listes affichées à 10 heures dans la cour de ce lycée de l’est parisien.

« Quitter son cocon »

D’autres ont eu moins de chance. Nouchka, 18 ans, est au rattrapage. « Je m’y attendais, car mes résultats sur l’année n’étaient pas très bons », a-t-elle expliqué. « Là, dès cet après-midi, je vais aller au charbon pour décrocher le bac. Ce serait trop dommage de pas l’avoir », a ajouté cette lycéenne, inscrite l’an prochain dans une école de comédie musicale.

Au lycée Clemenceau de Nantes, où les résultats ont été affichés de bon matin, une petite grappe d’élèves s’était formée devant les listes des lauréats, avec une émotion palpable chez certains. Maÿlis, 18 ans, a sauté de joie avant de prendre son amie dans les bras. « Je suis contente d’avoir mon bac car j’avais raté deux épreuves », raconte la jeune fille. « Je vais pouvoir aller dans mon école de cinéma pour devenir réalisatrice ! ».

Dans le centre de Marseille, au lycée Thiers, une dizaine de lycéens ont patienté à 8h30, après avoir déjà consulté leurs résultats sur Internet. « On est soulagés, mais on veut rester pour fêter ça ensemble », dit Lola, 18 ans. Pour les lycéens de Terminale des filières générale, technologique et professionnelle, les résultats ont été publiés mardi en ligne ou dans la cour des établissements dans la matinée.

Un moment important pour les lycéens

Même si le baccalauréat a perdu de sa charge symbolique avec la réforme, la proclamation des résultats reste un moment important pour les lycéens. « On y reste attaché car il a 200 ans d’histoire », a expliqué Pascale Rey du Boissieu, professeure de mathématiques au lycée Clemenceau de Nantes. « Pour les élèves, cela reste une clé pour partir et quitter son cocon ».

Sur les 709.399 candidats cette année, plus de la moitié (53,7 %) ont présenté le bac général. Ils sont 26,2 % à avoir passé le bac professionnel et 20 % le bac technologique.