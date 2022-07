Emilie König, l’une des djihadistes françaises les plus connues, fait partie des 16 mères rapatriées mardi en France depuis des camps de prisonniers djihadistes en Syrie, a indiqué à l’AFP une source proche du dossier.

Cette femme de 37 ans, originaire de Bretagne et partie en Syrie en 2012, est accusée d’avoir recruté pour l’EI et appelé à commettre des attaques en Occident. Elle faisait l’objet d’un mandat d’arrêt et devrait être mise en examen puis incarcérée après son passage devant des magistrats, a précisé cette source.

35 mineurs rapatriés

La France a rapatrié 35 mineurs et 16 mères présents dans des camps de prisonniers djihadistes en Syrie depuis la chute de l’organisation Etat islamique (EI), a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

« La France a procédé ce jour au retour sur le territoire national de 35 enfants mineurs français qui se trouvaient dans les camps du nord-est de la Syrie. Cette opération inclut également le retour de 16 mères en provenance de ces mêmes camps », selon le communiqué, qui précise que les mères ont été remises aux autorités judiciaires et les enfants aux services d’aide à l’enfance.