Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le cœur de 709.399 personnes, et même un peu plus si l’on compte leurs parents, risque de battre un peu plus vite que d’habitude ce mardi matin. C’est en effet aujourd’hui que les résultats du baccalauréat vont officiellement être affichés dans les lycées ou consultables directement sur Internet. Le stress au réveil ne sera cependant que de courte durée : les résultats seront publiés dès 8 heures dans certaines académies. Sur les candidats qui tentent de décrocher le précieux diplôme cette année, plus de la moitié (53,7 %) ont présenté le bac général, qui se compose désormais d’un tronc commun de matières, complété par deux enseignements de spécialité choisis à la carte par les élèves.

C’est jour de fête en Algérie. Le pays célèbre en effet ce mardi en grande pompe, avec notamment une parade militaire d’ampleur inédite, le 60e anniversaire de son indépendance après 132 ans de colonisation française. Après près de huit ans de guerre entre les insurgés algériens et l’armée française, les armes se sont tues le 18 mars 1962 aux termes des accords historiques d’Evian, ouvrant la voie à la proclamation d’indépendance de l’Algérie le 5 juillet de la même année, approuvée quelques jours plus tôt par 99,72 % des voix lors d’un référendum d’autodétermination. Mais 60 ans après, les plaies restent vives en Algérie alors que la France exclut toute « repentance » ou « excuses », bien qu’Emmanuel Macron s’efforce depuis son élection d’apaiser les mémoires avec une série de gestes symboliques.

Et le nouvel entraîneur du PSG est… Christophe Galtier. Si ce choix n’est plus une surprise depuis quelques jours, la signature du contrat est désormais faite depuis lundi soir. Âgé de 55 ans, l’ancien technicien de Nice s’est engagé pour deux ans avec le club de la capitale en remplacement de Mauricio Pochettino. Pour la présentation officielle, il faudra par contre attendre la conférence de presse convoquée à 14 heures ce mardi au Parc des princes.