Premiers jours de juillet, un petit air d’été… et une actualité qu’on laisserait volontiers glisser. Pour rattraper le cours du monde, 20 Minutes veillait et vous a concocté son indispensable résumé, entre affaire Coquerel et guerre en Ukraine.

1-Coups de feu dans un centre commercial de Copenhague

Plusieurs coups de feu ont été entendus dans un centre commercial à Copenhague, la police annonce plusieurs victimes. D’importants renforts de police ont été dépêchés aux abords du centre commercial Fields dans le quartier d’Amager, situé entre le centre-ville et l’aéroport de la capitale, indique la police de Copenhague sur Twitter. « Nous sommes sur place, des coups de feu ont été tirés et plusieurs personnes ont été touchées », écrit-elle. Un suspect a été arrêté, toujours selon la police.

2-Mort du metteur en scène Peter Brook

Une légende du théâtre nous a quittés. Le Britannique Peter Brook, un des metteurs en scène les plus influents du XXe siècle, est décédé samedi à l’âge de 97 ans. Né en Grande-Bretagne, il s’installe en France dans les années 1960 où il fera l’essentiel de sa carrière, à la tête de son théâtre parisien Les Bouffes du Nord. Il réinvente l’art de la mise en scène avec la théorie de « l’espace vide » en privilégiant des formes épurées, des décors presque nus. De Georges Bizet à Shakespeare, il revisite les plus grands avec des castings internationaux, nourris de plusieurs cultures. Sa pièce la plus connue est « Le Mahâbhârata », épopée de neuf heures tirée de la mythologie hindoue.

3- Eric Coquerel dénonce des « rumeurs infondées », le comité de vigilance de la LFI saisi

Eric Coquerel, député de La France insoumise, élu jeudi 30 juin président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, a dénoncé dans le Journal du Dimanche des « rumeurs infondées » concernant son comportement envers les femmes et s’est défendu de toute « violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport ». Le même jour, Sophie Tissier, devenue une figure du mouvement des « gilets jaunes », a annoncé sur Twitter avoir envoyé un signalement par e-mail au comité contre les violences sexuelles de La France insoumise. Elle affirme avoir été la cible « des comportements inacceptables » de la part du député Éric Coquerel qui se seraient produits en 2014, lors d’une soirée à Grenoble.

4- Un effondrement sur le glacier de Marmolada fait six morts et huit blessés

Un énorme bloc s’est détaché dimanche du glacier de la Marmolada dans les Alpes du nord de l’Italie, faisant au moins six morts et huit blessés, ont annoncé les services de secours. Un « bilan encore provisoire ». Plusieurs hélicoptères et équipes ont été déployés sur place pour participer aux opérations de secours et de surveillance de la situation et rechercher d’éventuelles autres victimes.

5-Guerre en Ukraine : les menaces du président biélorusse

En Biélorussie, le président Alexandre Loukachenko se fait menaçant envers l’Ukraine. Il a affirmé qu'« il y a environ trois jours, peut-être plus, on a essayé depuis l’Ukraine de frapper des cibles militaires en Biélorussie ». « Dieu soit loué, nos systèmes anti-aériens Pantsir ont intercepté tous les missiles tirés par les forces ukrainiennes », a-t-il ajouté, alimentant les spéculations d’une implication croissante de cet allié de Moscou dans le conflit avec l’Ukraine. « On nous provoque », a-t-il lancé, menaçant de riposter « instantanément à toute frappe ennemie contre le territoire de la Biélorussie », un message visiblement destiné à Kiev et aux Occidentaux.

Bonus track ! Revivez le live de la GP FI de Grande-Bretagne

La victoire de Carlos Sainz (Ferrari), la sortie de route folle de Zhou… c’est à revivre ici dans notre live de la GP F1 de Grande-Bretagne.

Voilà c’est tout pour aujourd’hui. N’hésitez pas à vous connecter sur notre site 20minutes.fr pour en savoir plus, à souscrire à notre newsletter ou à nous suivre sur Snapchat et TikTok ! Bonne soirée à vous.