Plus qu’une, deux, trois semaines, peut-être plus, avant le grand départ en vacances. Il va être sympa, ce séjour à Juan-les-Pins avec toute la famille. Il y aura les parents. Il y aura aussi Antoine, Emilie et leur petite Zoé, à peine un an. Et puis Adèle et Max, les deux « grands » d’Alice. Enfin « grands »… En vrai, de grands enfants, de 16 et 14 ans. Des ados, quoi. Avec leur style, leur humour, leur nonchalance. Et surtout leur langage.

Car oui, une fois à table à côté de l’un d’eux, comment faire pour discuter sans passer pour un croûton à force de ne pas comprendre un mot sur deux ? Pas un problème pour vous ? Vous maîtrisez toutes les expressions, quelle que soit la génération ? Eh bien prouvez-le :