Les Français continuent donc d’aimer les vacances en plein air. Selon Nicolas Dayot, interrogé par nos confrères de France Info, il faut s’attendre à « un été record » pour le camping en France. « Nous sommes à 21 % de réservations en plus en 2022 » par rapport à la même époque l’an passé, a-t-il indiqué.

Selon Nicolas Dayot, « l’Observatoire de l’hôtellerie de plein air nous indique qu’à date, par rapport au mois de juin 2021, nous sommes à 21 % de réservations en plus en 2022, alors que 2021 était quasiment au niveau de 2019. Ce qui indique, selon toute vraisemblance, que nous devrions nous acheminer vers un été record et peut-être même dépassé les 130 millions de nuitées globales pour 2022, ce qu’on n’a jamais fait depuis l’histoire du camping ».

Il ajoute : « En année normale, on accueille environ 23 millions de personnes dans les campings français. On accueille deux tiers de Français et un tiers d’Européens dits "de proximité", principalement les Européens du Nord ».