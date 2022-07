Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Guerre en Ukraine : Au moins 17 morts dans une frappe russe près d’Odessa

Au moins 17 personnes ont été tuées dans un tir de missile sur un immeuble de la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, tiré par un « avion stratégique » depuis la mer Noire selon Kiev, au moment où l’armée ukrainienne vient d’y reprendre aux Russes un îlot stratégique pour la maîtrise des routes maritimes. A présent « il y à 14 personnes mortes et 30 blessées, dont trois enfants », ont indiqué dans un communiqué les Services d’urgence ukrainiens, précisant que les opérations de sauvetage, compliquées par un incendie, se poursuivent. « Un missile a touché un immeuble résidentiel de neuf étages, dans la région de Bilgorod-Dniester », à environ 80 km au sud d’Odessa, avait auparavant annoncé le porte-parole de l’administration de la région d’Odessa Serguiï Bratchouk.

Aéroports de Paris : Nouvelles grèves annoncées ce week-end, 10 % des vols pourraient être annulés vendredi à CDG

Plusieurs aéroports français, dont Charles-de-Gaulle et Orly près de Paris, vont être touchés ce week-end par de nouvelles grèves pour les salaires, avec des annulations et possibles retards à la clé à une semaine des vacances scolaires d’été. Ces mouvements sociaux, sur fond de forte inflation et de franche reprise du trafic après la pandémie de Covid-19, vont se traduire par l’annulation de quelque 17 % des vols au départ ou à l’arrivée de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) entre 07h00 et 14h00, selon la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Les annulations préventives, qui représenteront 10 % des mouvements d’aéronefs à CDG sur l’ensemble de la journée, ont été réclamées par l’administration par mesure de sécurité car les pompiers sont en grève depuis jeudi, contraignant à fermer une partie des pistes du premier aéroport français.

Tour de France : En liesse, Copenhague ouvre la chasse au maillot jaune

Le Tour de France s’élance vendredi de Copenhague, étourdie par la ferveur de la course au maillot jaune dont le double tenant du titre Tadej Pogacar sera le grandissime favori, avec pour démarrer un contre-la-montre de 13,2 km dans les rues de la capitale danoise. Dans la ville qui se flatte d’être la plus cyclable au monde, et où la course n’était jamais venue, la présentation des équipes mercredi avait donné le ton du Grand départ : un enthousiasme énorme a accompagné les 176 coureurs du peloton. Celui-ci est pourtant privé cette année de quelques grands noms, du champion du monde français Julian Alaphilippe, insuffisamment rétabli de sa chute dans Liège-Bastogne-Liège, au Britannique Mark Cavendish, co-détenteur avec Eddy Merckx du record des victoires d’étape (34), ou les vétérans italien Vincenzo Nibali, 37 ans, vainqueur du Tour en 2014, et espagnol Alejandro Valverde, 42 ans, champion du monde 2018.