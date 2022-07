Plusieurs aéroports français, dont Charles-de-Gaulle et Orly près de Paris, vont être touchés ce week-end par de nouvelles grèves pour les salaires, avec des annulations et possibles retards à la clé à une semaine des vacances scolaires d’été.

Ces mouvements sociaux, sur fond de forte inflation et de franche reprise du trafic après la pandémie de Covid-19, vont se traduire par l’annulation de quelque 17 % des vols au départ ou à l’arrivée de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) entre 07h00 et 14h00, selon la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Les annulations préventives, qui représenteront 10 % des mouvements d’aéronefs à CDG sur l’ensemble de la journée, ont été réclamées par l’administration par mesure de sécurité car les pompiers sont en grève depuis jeudi, contraignant à fermer une partie des pistes du premier aéroport français.

Les soldats du feu « revendiquent une prime de technicité et une revalorisation de la grille » des salaires, vu « les difficultés de recrutement », a expliqué à l’AFP Daniel Bertone, secrétaire général CGT du gestionnaire de l’aéroport, le Groupe ADP.

Une grève « multisectorielle »

En outre, vendredi et tout le week-end, les salariés des plates-formes aéroportuaires parisiennes sont appelés à rejoindre une grève « multisectorielle » et intersyndicale, comprenant ADP et ses sous-traitants, dans le prolongement de celle du 9 juin.

Ce mouvement social, avec des rassemblements prévus devant les terminaux 2E de CDG et 4 d’Orly vendredi, risque de ralentir les flux de passagers à l’approche des installations et aux postes d’inspection filtrage. Le tri des bagages pourrait également être affecté.

Ces frictions « engendrent des retards qui peuvent conduire à des suppressions de vols, une fois que le retard est trop grand », a noté Bertone, même si son homologue à la CFE CGC, Rachid Eddaidj, s’est dit incertain des conséquences du mouvement sur les opérations.