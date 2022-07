Vous étiez en train d’acheter un kilo d’abricots au marché de Quimiac (Loire-Atlantique) quand vous avez croisé son regard. Quelques mots maladroits, des sourires gênés et ce fut le début d’une belle aventure. Ou vous étiez au rayon charcuterie du Leclerc de Royan (Charente-Maritime) quand vous avez constaté qu’une magnifique créature hésitait entre deux marques de jambon. L’occasion de voler à son secours. Et plus si affinités.

Pour notre série d’été « Drôle d’endroit pour une rencontre », nous cherchons vos témoignages originaux.

Vous avez rencontré votre crush des vacances en faisant vos courses ? Racontez-nous, même si cela ne s’est pas concrétisé ! Où cela s’est-il passé ? Vous aviez quel âge ? Aviez-vous envie de rencontrer quelqu’un à ce moment-là ou est-ce que cela vous est tombé dessus par surprise ? Quelles ont été vos premières impressions de la personne ? Qui a fait le premier pas ? L’aventure a-t-elle duré ?