Plus besoin de préparer vos pièces ou de chercher à l’aveugle votre carte bleue au volant… La première autoroute en flux libre, sans barrière de péage, va ouvrir ce vendredi dans l’Allier. L’initiative concernera d’abord 30 kilomètres, sur une idée de l’entreprise concessionnaire Aliae, filiale du géant français du BTP Eiffage.

« Les automobilistes n’auront plus à s’arrêter à une barrière de péage et pourront rouler de bout en bout » sur cette nouvelle autoroute, A79, selon un modèle qui « préfigure ce que vont être les autoroutes d’ici cinq à dix ans », explique Isabelle Lacharme, directrice opérationnelle d’Aliae.

Caméras de reconnaissance des plaques

Cette première portion sera gratuite, avant l’ouverture totale, prévue en octobre, sur les 88 kilomètres de cet axe qui permettra de traverser l’Allier d’est en ouest. L'A79 remplace la RN79 ou RCEA, surnommée « route de la mort » en raison des nombreux accidents mortels recensés.

Seules les barrières de péage d’entrée et de sortie de l'A71, à laquelle elle est reliée, sont maintenues. Tout au long du parcours ont été installés six portiques équipés d’une technologie spécifique, avec caméras de reconnaissance des plaques d’immatriculation. Pour les automobilistes déjà équipés d’un badge autoroutier, la circulation s’effectuera comme un trajet normal sur autoroute et ils seront facturés comme c’est déjà le cas.

Prix en fonction du niveau d’émission

Les autres auront plusieurs possibilités pour payer leur trajet, une fois leur plaque relevée : soit sur Internet dans un délai de 72 heures, soit sur des bornes disposées sur les aires de repos. « Ils pourront également s’inscrire avant leur voyage sur Internet pour être prélevés directement après leur passage », précise Isabelle Lacharme.

Le système permettra également de connaître la catégorie du véhicule et son niveau d’émission pour évaluer le tarif. « C’est l’autoroute la moins chère de France puisqu’elle coûtera moins de cinq euros pour un véhicule léger », affirme la responsable.

Moins d’arrêts, moins d’émissions

De nouveaux panneaux de signalisation, expérimentés pour une durée de trois ans, permettront d’avertir les automobilistes et de diffuser l’adresse du site Internet.

L’opération permet d’économiser « 16 hectares de surface » et de réduire les émissions de carbone liées aux arrêts, selon l’entreprise qui a développé en interne son propre logiciel pour concevoir cette autoroute, dont le coût s’élève à 548 millions d’euros. L'A79 sera exploitée par la société d’autoroute APRR dont Eiffage est l’actionnaire majoritaire.