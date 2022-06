La star de l’été sera incontestablement le train. Avec un niveau de réservation fin juin supérieur de 10 % à celui, déjà record, de 2019 à la même date, avant la pandémie de Covid-19, la SNCF a même confirmé s’attendre à un « été record ». Quelque 100.000 enfants devraient par exemple bénéficier de « Junior & Cie », le service d’accompagnement des enfants voyageant seuls en train, jusqu’au 28 août. Fréquentation excellente des TER, sur la lancée des week-ends du printemps, départs chargés les 8-9 juillet, lors du pont du 14 juillet et pour les grands chassés-croisés, c’est aussi un été sous tension et au planning millimétré qui s’annonce.

Pour éviter que la machine ne se grippe au moindre incident, la SNCF veut donc faire la chasse aux bagages oubliés. Elle proposera dès samedi une nouvelle étiquette avec un QR code sur les TGV Atlantique et Sud-Est. Les voyageurs seront invités à scanner le QR code avec leur smartphone pour entrer leurs coordonnées, que seul des agents SNCF pourront récupérer au cas où leur bagage serait abandonné, a indiqué la compagnie jeudi. Un outil peut-être précieux dans la lutte contre les bagages oubliés, première cause de retard des TGV et Intercités avec 620.000 minutes perdues en 2021 selon la SNCF.

Les cheminots alertent sur l’état des infrastructures

800 TGV et Intercités devraient circuler chaque jour, soit un peu plus qu’en 2019 (+2 % pour les TGV). « Tous les trains disponibles seront en circulation », a insisté la compagnie publique, alors que de nombreux trains affichent déjà complets ou sont devenus très chers sans carte de réduction. A cet égard, le secrétaire général de la CGT Cheminots Laurent Brun s’est inquiété de ce fonctionnement à flux tendu pendant l’été.

« Nous sommes inquiets pour la maintenance des trains parce qu’il n’y a pas de réserve de matériel, la moindre défaillance produit donc des effets dramatiques », a-t-il indiqué dans un message transmis à l’AFP. « L’état de nos infrastructures se dégrade par manque d’investissement du gouvernement et, avec les grosses chaleurs, il y a une multiplication des risques de pannes de signalisations ou de chute des caténaires les plus anciennes », a-t-il ajouté, pointant plus généralement un manque d’effectifs dans le groupe public.

Un porte-parole de la SNCF s’est lui voulu rassurant : « le plan de maintenance des trains est robuste et adapté à cette circulation renforcée ». « Notre plan de transport et (…) notre maintenance pour cet été sont organisés depuis plusieurs mois et permettent d’assurer la circulation du maximum de notre parc de trains dans le respect absolu de nos priorités, qui vont à la sécurité, la fiabilité et la qualité de service pour nos clients », explique-t-il.