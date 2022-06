Ce n’est pas (encore) un coup d’arrêt au projet, mais cela est de nature à sérieusement le fragiliser. L’Union européenne a annoncé mercredi qu’elle ne financera pas le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO). C’est une manne de 2,8 milliards d’euros, pour l’ensemble du projet qui prévoit une ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse et une autre entre Bordeaux et Dax, qui s’évapore…

GPSO ne figure en effet pas parmi les 135 projets d’infrastructures qui seront financés par l’Union européenne, dans le cadre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). Dans un communiqué diffusé par la mairie de Bordeaux ce jeudi, la présidente de la Commission transports au Parlement européen, l’écologiste Karima Delli, estime que « nous n’avons pas retenu le projet de nouvelle ligne à grande vitesse GPSO » parce qu’il « nous a semblé que des alternatives, fondées sur les lignes existantes, permettraient de diminuer fortement l’empreinte environnementale du projet et seraient plus utiles à la mobilité quotidienne des habitants ».

Nous ne financerons pas le projet GPSO de lignes🚄à grande vitesse Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Espagne. Ce projet est extrêmement coûteux, impopulaire et présente peu d'avantages. Privilégions la modernisation des lignes existantes !@PierreHurmic pic.twitter.com/FYpznTxmV1 — Karima Delli (@KarimaDelli) June 30, 2022

« Grand projet inutile », selon Hurmic

Il n’en fallait pas plus au maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, pour réclamer l’abandon du projet. L’écologiste, l’un des plus fervents détracteurs au GPSO, alerte depuis des mois sur un plan de financement incomplet pour boucler ce projet. « L’Etat doit aujourd’hui prendre acte qu’il faut arrêter ce grand projet inutile et destructeur de la biodiversité », estime Pierre Hurmic. Un autre écologiste, le nouveau député de la 2e circonscription de la Gironde, Nicolas Thierry, demande lui aussi l’arrêt du projet face à un financement qui devient « intenable. »

Le GPSO ne serait pas dans la liste des projets retenus par la Commission Europenne. Sans le soutien de l’Europe, le plan de financement, déjà bancal, serait intenable. Les conséquences financières pour les collectivités locales engagées pourraient être désastreuses 1/2 — Nicolas THIERRY (@nthierry) June 29, 2022

Le conseil départemental de la Gironde, présidé par le socialiste Jean-Luc Gleyze, un élu du sud-Gironde où les oppositions au projet sont fortes, estime que « c’est une sortie des rails inédite que vient de provoquer la Commission européenne pour ces projets ». Et d’ajouter qu’elle « évoque surtout la pertinence ainsi reconnue de travailler plutôt sur l’aménagement des lignes existantes, moins impactantes sur le plan environnemental et plus utiles aux déplacements quotidiens des habitants. »

Mise en service espérée pour 2032

Le coût du projet de LGV est estimé à 14,3 milliards d’euros, avec un financement prévu à 40 % par l’État, 40 % par des collectivités locales d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine et 20 % par l’Union européenne. La subvention européenne représentait donc un montant de 2,8 milliards d’euros pour les deux lignes, dont deux milliards d’euros rien que pour la branche Bordeaux-Toulouse, la plus onéreuse du GPSO.

Les travaux de la branche entre Bordeaux et Toulouse, qui prévoit la création de 222 km de ligne nouvelle et des travaux pour les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse, doivent être donnés début 2024, pour une mise en service des premiers trains espérée en 2032. L’ambition est de ramener le temps de trajet en train entre Toulouse et Paris de 4h10 actuellement, à 3h10 avec la LGV.

Reste à savoir si ce trou financier sera effectivement de nature à remettre en cause un projet qui semblait bien parti, sachant qu’un nouvel appel à projets de la Commission européenne doit être lancé en septembre prochain.

« Le projet GPSO se poursuit »

Et c’est bien là que les responsables du GPSO espèrent se remettre sur les rangs des financements européens. « Le résultat de l’appel à projet 2021 ne préjuge en rien de la suite qui sera réservée par la Commission aux demandes de subvention européenne à venir pour le projet ferroviaire du Grand Sud Ouest, dont font partie les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Sur l’intérêt porté au projet GPSO, le professeur Carlo Secchi, coordinateur pour l’Union européenne du corridor Atlantique a déclaré le 29 juin à Lyon lors des journées européennes des "Connecting Europe" que le projet GPSO était jugé particulièrement indispensable », indique Etienne Guyot, le préfet de la Haute-Garonne, coordonnateur du Grand Projet Sud-Ouest.

Dans un communiqué, les services de l’État précisent que « le projet GPSO se poursuit et franchira une étape majeure ce lundi 4 juillet avec la réunion d’installation de la société du GPSO, qui sera suivie de la réunion du comité de pilotage. L’État reste pleinement mobilisé aux côtés des collectivités signataires du plan de financement afin de faire aboutir ce projet majeur pour les mobilités du quotidien et le développement du territoire ».

Même si pour Pierre Hurmic, « il est temps de préparer, avec l’ensemble des collectivités, des partenaires et des territoires, une candidature sur l’alternative au GPSO : la modernisation des lignes existantes. »