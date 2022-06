Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après 149 journées d’audience, Salah Abdeslam est officiellement condamné. La cour d’assises spécialement composée a en effet rendu son verdict mercredi soir. Et, l’unique survivant des commandos terroristes de Paris et Saint-Denis a écopé de la peine de prison à perpétuité incompressible. Devant une salle comble, en cinquante minutes à peine, le président Jean-Louis Périès a scellé le sort des 14 accusés qui comparaissaient depuis le mois de septembre et des 6 hommes jugés en leur absence et présumés morts en Irak ou en Syrie. Notre journaliste, Hélène Sergent, présente au tribunal, vous raconte de l’intérieur cette soirée judiciaire historique et particulièrement importante pour les victimes et aussi leur famille.

Les relations continuent de s’envenimer entre l’Otan et la Russie. L’Alliance, dont le sommet à Madrid s’achève ce jeudi, a promis de soutenir l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire face à la « cruauté » de Moscou, un soutien dénoncé par Vladimir Poutine qui a fustigé les « ambitions impérialistes » de l’Alliance. Le son de cloche n’a évidemment pas du tout été le même à Kiev. « C’est un sommet spécial, un sommet de transformation, l’Alliance change sa stratégie dans la réponse aux politiques antieuropéennes agressives de la Russie », s’est ainsi félicité le président ukrainien Volodymyr Zelensky, après avoir « appelé les pays de l’Otan à accélérer la livraison à l’Ukraine de systèmes de missiles de défense et d’augmenter significativement la pression sur l’Etat terroriste ».

Qui sera ce jeudi à la tête de la commission des Finances à l’Assemblée nationale ? Plus que le nom de la personne, la bataille fait rage pour connaître l’étiquette politique du ou de la futur(e) vainqueur(e). L’insoumis Eric Coquerel est favori face à son rival RN Jean-Philippe Tanguy, et la LR Véronique Louwagie est en embuscade. Traditionnellement, ce poste est réservé au groupe de l’opposition comptant le plus de députés. Si le RN coche cette condition, LFI ne compte pas pour autant lui laisser ce poste particulièrement stratégique. Le vote des LR sera donc déterminant.