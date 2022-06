Le 25 mai dernier, la cour administrative d’appel de Toulouse confirmait l’annulation du permis de construire du projet Val Tolosa, le troisième délivré dans ce dossier de méga centre commercial qui devait voir le jour sur le plateau de la Ménude, à Plaisance-du-Touch. Pour ses opposants, cette énième victoire juridique sonnait le glas de ce qu’il considère comme un symbole des « grands projets inutiles ».

Son promoteur Unibail-Rodamco-Westfield, qui s’était lancé dans l’aventure en 2003 avant d’être visé par de nombreux recours, semblait aussi avoir tiré un trait sur la création de cette grande surface et de 150 enseignes sur près de 90.000 m2 implantés sur un plateau de plus de 40 hectares. Mais, il n’a pas fait une croix toutefois sur les dizaines de millions qu’il a investis dans les études et autres investissements sur le terrain.

187 millions d’euros réclamés à chacun

PCE, sa filiale, a désormais de déposer un recours contre l’Etat et les collectivités devant le tribunal administratif de Toulouse. Dans son viseur, la mairie de Plaisance-du-Touch, le conseil départemental de Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne, la communauté de communes Grand Ouest Toulousain et le Syndicat mixte d’études de l’agglomération toulousaine révèle La Dépêche du Midi.

« PCE confirme avoir engagé un recours contre les pouvoirs publics pour obtenir réparation à la suite de l’impossibilité de réaliser l’aménagement de la « ZAC des Portes de Gascogne » et le projet Val Tolosa, alors même qu’ils étaient à l’initiative des collectivités et s’inscrivaient dans leur stratégie de créer sur le plateau de la Ménude un pôle de développement économique. Il entend ainsi être indemnisé des sommes engagées depuis 2003 pour ce projet qui apparaît désormais irrémédiablement compromis », confirme une porte-parole d’Unibail auprès de 20 Minutes. Il leur reproche de ne pas avoir respecté les plans d’urbanisme ou d’avoir réalisé certaines voies d’accès, rendant impossible la création du centre commercial.

Il réclame à chaque collectivité, ainsi qu’à l’Etat, une somme de 187 millions d’euros, soit l’équivalent de deux téléphériques Téléo payé par chaque entité visée. Pourtant, certaines ne se sont pas économisées pour voir aboutir ce projet, que ce soit la mairie, qui a délivré les permis et soutenus mordicus pendant des années Val Tolosa, ou encore la préfecture qui délivrait régulièrement des autorisations de destruction d’espèces protégées. L’actuel maire de Plaisance, Philippe Guyot, présidait même l’association « Oui à Val Tolosa », partisan de l’installation de cet équipement sur sa commune.

Un recours qui sonne un peu comme une trahison pour ceux qui ont accompagné Unibail-Rodamco-Westfield pendant plus d’une décennie, quitte à être la cible de vives critiques de la part des défenseurs de l’environnement. « Après avoir été débouté par la justice à de multiples reprises et constatant que son projet ne pourra être réalisé, le promoteur Unibail se retourne maintenant contre les services de l’Etat et les collectivités territoriales. Depuis le début de ce projet il y a vingt ans, le Département a tenu les engagements pris. Le conseil départemental conteste toute responsabilité dans l’échec du projet et fera valoir l’ensemble des arguments devant le juge », a réagi le conseil départemental de la Haute-Garonne. La préfecture ne commente pas « une procédure juridictionnelle qui est en cours » et le maire de Plaisance n’a pas répondu à notre sollicitation.

Le tribunal administratif qui pensait peut-être en avoir fini avec Val Tolosa va devoir se pencher à nouveau sur ce dossier dans les prochains mois.